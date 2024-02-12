Потерялся носок: о чем это предвещает и что может принести по приметам

Утерянные носки могут о многом предвещать

Носки – банальная часть гардероба каждого человека. Часто случается такое, что после стирки одна из паров теряется. На это никто не обращает внимания. Однако зря. Раньше мы рассказывали, можно ли дарить красную нить. Теперь поговорим о приметах о носках.

С носками связано немало примет. Некоторые из них заставят вас по-другому относиться к этому элементу гардероба. Об этом пишет Ukr.Media.

Приметы о носках

Носки – талисман. Некоторые приметы говорят, что правильные носки могут привлекать успех. Есть цвета и узоры, служащие защитой от отрицательных энергий и приносящие успех. Например, красный – символ любви. Желтые – символ богатства и процветания.

Потеря носков. Если один из пары носков куда-то исчез, согласно некоторым верованиям, его забрал домовой. Также это может быть знаком о том, что владелец этого носка относится к своей жизни безответственно.

Можно ли дарить носки

Носки – это проявление заботы и уважения к человеку. Однако, согласно одной примете, такой подарок может принести ссоры в отношениях.

Носки как защита. Если вы спите в носках, они способны не только согревать ноги. Они могут стать оберегом от плохих снов и негативной энергетики.

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