Тварина, що приносить удачу: чому чужа кішка коло вас лащиться

Зверніть увагу, якщо чужа кішка лащиться до вас

Кішки завжди отримують особливе ставлення. З ними пов’язано багато прикмет. Багато забобонів пов’язано з їх поведінкою. Раніше ми розповідали, про що віщує пробудження посеред ночі. Тепер поговоримо, що означає, якщо чужа кішка лащиться до вас.

Не всі кішки лагідні, особливо до чужих людей. Тому варто звернути увагу, якщо вона до вас лащиться. Про це пише Ukr.Media.

Чому чужа кішка до вас лащиться

Заступництво домашнього вогнища

Ця прикмета каже, що якщо чужа кішка починає до вас лащитися ще біля порога, це означає її благословення для дому. Вона може принести захист та енергію.

Попередження

За прикметами, кішка здатна передбачити майбутнє. Також вона може попередити про небезпеку, яка чекає на вас у майбутньому. Кішки не роблять нічого випадково чи просто так, тому варто звернути на це увагу.

Провісник удачі

Зустріч кішки на вулиці, що лащиться, — передвістя удачі. Це може принести щастя і процвітання всім, хто буде її гладити. Варто зазначити, що проганяти кішку не можна — можете привернути біди та невдачі.

Енергетична гармонія

Кішки вміють відчувати енергетику. Якщо вони відчувають негативну енергетику або є небезпеку, вона не підійде до людини. Якщо чужа кішка лащиться до вас, це хороший знак.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи можна викидати котячий вус. Ми поділилися цікавими прикметами та забобонами.