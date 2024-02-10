Животное, приносящее удачу: почему чужая кошка к вам ласкается

Обратите внимание, если чужая кошка ласкается к вам

Кошки всегда получают особое отношение. С ними связано много примет. Многие предрассудки связаны с их поведением. Раньше мы рассказывали, о чем предсказывает пробуждение посреди ночи. Теперь поговорим, что значит, если чужая кошка ласкается к вам.

Не все кошки ласковые, особенно к чужим людям. Поэтому стоит обратить внимание, если она к вам ласкается. Об этом пишет Ukr.Media.

Почему чужая кошка к вам ласкается

Покровительство домашнего очага

Эта примета говорит, что если чужая кошка начинает вас ласкаться еще у порога, это означает ее благословение для дома. Она может принести защиту и энергию.

Предупреждение

По приметам, кошка способна предсказать будущее. Также она может предупредить об опасности, которая ждет вас в будущем. Кошки не делают ничего случайно или просто так, поэтому следует обратить на это внимание.

Предсказатель удачи

Встреча кошки на ластящейся улице — предвестие удачи. Это может принести счастье и процветание всем, кто будет ее гладить. Стоит отметить, что прогонять кошку нельзя – можете привлечь беды и неудачи.

Энергетическая гармония

Кошки умеют ощущать энергетику. Если они испытывают негативную энергетику или представляют собой опасность, она не подойдет к человеку. Если чужая кошка ласкается к вам, это хороший знак.

Ранее "Телеграф" рассказывал, можно ли выбрасывать кошачий ус. Мы поделились интересными приметами и предрассудками.