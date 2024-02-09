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Принесе в дім гроші: яку свічку варто придбати в якості декору

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Свічка може виконувати не лише роль декору, але й може залучити гроші у ваше життя (зображення створено за допомогою ШІ) Новина оновлена 09 лютого 2024, 18:16
Свічка може виконувати не лише роль декору, але й може залучити гроші у ваше життя (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Ми підкажемо, які свічки принесуть у ваш діим гроші та достаток.

З давніх часів люди вірили в силу вогню і використовували свічки для різних ритуалів, в тому числі для залучення багатства і процвітання. Фахівці стверджують, що багаті люди ретельно вибирають в свій будинок аромати, статуетки, декор.

Всі ці речі можуть притягувати удачу та відштовхувати щастя. Про це пише Главред.

1. "Колір багатства": які свічки підходять для залучення грошей?

  • Зелений: символізує зростання, багатство і процвітання.
  • Золотий: колір багатства, розкоші і успіху.
  • Жовтий: символізує енергію, радість і оптимізм.
  • Фіолетовий: колір влади, амбіцій і духовного розвитку.

2. "Аромат достатку": ефірні олії для грошових свічок

  • Пачулі: традиційний аромат для залучення багатства.
  • М'ята: символізує грошовий потік і успіх.
  • Кориця: приносить удачу і процвітання.
  • Апельсин: дарує енергію, радість і оптимізм.

3. "Сила слова": мантри і афірмації для залучення грошей

Під час запалювання свічки промовляйте мантри або афірмації, візуалізуючи

свої бажання.

4. "Ритуал для багатства": як правильно використовувати свічку

  • Запаліть свічку в спокійному місці.
  • Зосередьтеся на своїх бажаннях.
  • Промовляйте мантри або афірмації.
  • Візуалізуйте себе успішним і багатим.
  • Дозвольте свічці повністю згоріти.

5. "Деякі нюанси": поради для залучення грошей

  • Не використовуйте чорні свічки, адже вони символізують втрати і невдачі.
  • Не гасіть свічку долонею.
  • Не залишайте свічку без нагляду.

Порада:

Віра в себе і свої сили — це найважливіший фактор для досягнення успіху. Використання свічок для залучення грошей може допомогти вам на шляху до багатства, але не варто покладатися лише на них.

Пам'ятайте, що справжнє багатство — це не лише гроші, а й любов, щастя, здоров'я і гармонія у вашому житті.

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