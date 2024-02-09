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Принесет в дом деньги: какую свечу следует приобрести в качестве декора

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Свеча может выполнять не только роль декора, но и может привлечь деньги в вашу жизнь (изображение создано с помощью ИИ) Новость обновлена 09 февраля 2024, 18:16
Свеча может выполнять не только роль декора, но и может привлечь деньги в вашу жизнь (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Мы подскажем, какие свечи принесут в ваше действие деньги и достаток.

С давних времен люди верили в силу огня и использовали свечи для разных ритуалов, в том числе для привлечения богатства и процветания. Специалисты утверждают, что богатые люди тщательно выбирают в свое здание ароматы, статуэтки, декор.

Все эти вещи могут привлекать удачу и отталкивать счастье. Об этом пишет Главред.

1. "Цвет богатства": какие свечи подходят для привлечения денег?

  • Зеленый: символизирует рост, богатство и процветание.
  • Золотой: цвет богатства, роскоши и удачи.
  • Желтый: символизирует энергию, радость и оптимизм.
  • Фиолетовый: цвет власти, амбиций и духовного развития.

2. "Аромат обилия": эфирные масла для денежных свечей

  • Учули: традиционный аромат для привлечения богатства.
  • Мята: символизирует денежный сгусток и фуррор.
  • Корица: приносит удачу и процветание.
  • Апельсин: дарит энергию, радость и оптимизм.

3. "Сила слова": мантры и аффирмации для привлечения денег

Во время зажигания свечи произносите мантры или афирмации, визуализируя

свои желания.

4. "Ритуал для богатства": как правильно использовать свечу

  • Зажгите свечу в спокойном месте.
  • Сосредоточьтесь на своих желаниях.
  • Произносите мантры или афирмации.
  • Визуализируйте себя успешным и богатым.
  • Разрешите свече полностью сгореть.

5. "Некоторые нюансы": советы по привлечению денег

  • Не используйте черные свечи, они символизируют потери и неудачи.
  • Не тушите свечу ладонью.
  • Не оставляйте свечу без присмотра.

Совет:

Вера в себя и свои силы – это важнейший фактор для достижения успеха. Использование свечей для привлечения денег может помочь вам на пути к богатству, но не стоит полагаться только на них.

Помните, что настоящее богатство – это не только деньги, но и любовь, счастье, здоровье и гармония в вашей жизни.

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