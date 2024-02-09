Порушення спокою і гармонії: що принесе сміх посеред ночі

Можете привернути біди і нещастя

Ніч — магічний час. За повір’ями, в цей період все земне ніби з’єднується з потойбіччям. Також вважається, що в цей час не можна сміятися. Раніше ми розповідали, чому не можна ламати хліб. Тепер поговоримо, чим загрожує сміх вночі.

Безпричинний сміх посеред ночі може мати небезпечні наслідки для вашого життя. Краще дотримувати вночі спокою вдома, аби злі сили не мали впливу на вас. Про це пише Ukr.Media.

Чому не можна сміятися вночі

Ніч — це час духів та злих сил. Сміх в цей період може притягнути біди і нещастя. Вночі в будинку повинно стежити за спокоєм. Якщо ж ви його порушуєте, можна привернути дрібні неприємності.

Можна розлютити домовика

Домовику подобаються чистота й комфорт. Якщо в домі хтось сміється вночі без явної на це причини, він ігнорує "правила", що може розлютити домовика. Наслідки можуть бути різними, тому вночі краще, щоб в оселі було спокійно.

Емоційна складова

Веселощі й сміх в нічний час порушують емоційний спокій та викликають погані сни. Тому в цей період краще, щоб в домі було тихо й спокійно.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому не можна позичати сіль. Ми поділилися, чим це може обернутися для вас.