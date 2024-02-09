Нарушение покоя и гармонии: что принесет смех посреди ночи

Можете привлечь беды и несчастья

Ночь – магическое время. По поверьям, в этот период все земное будто соединяется с потусторонним миром. Также считается, что в это время нельзя смеяться. Раньше мы рассказывали, почему нельзя ломать хлеб. Теперь поговорим, чем грозит смех ночью.

Беспричинный смех посреди ночи может иметь опасные последствия для вашей жизни. Лучше соблюдать ночью покоя дома, чтобы злые силы не оказывали влияния на вас. Об этом пишет Ukr.Media.

Почему нельзя смеяться ночью

Ночь – это время духов и злых сил. Смех в этот период может привлечь беды и несчастья. Ночью в доме должно следить за покоем. Если вы его нарушаете, можно привлечь мелкие неприятности.

Можно разозлить домового

Домовому нравятся чистота и комфорт. Если в доме кто-то смеется ночью без явной причины, он игнорирует "правила", что может разозлить домового. Последствия могут быть разными, поэтому ночью лучше, чтобы в доме было спокойно.

Эмоциональная составляющая

Веселье и смех в ночное время нарушают эмоциональное спокойствие и вызывают плохие сны. Поэтому в этот период лучше, чтобы в доме было тихо и спокойно.

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