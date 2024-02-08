Накличете біду: чому не можна мити вікна після заходу сонця

Ми підкажемо, чому не можна мити вікна ввечері.

З давніх часів існує повір'я, що мити вікна після заходу сонця — не можна. Цей забобон має містичне та практичне пояснення.

Звідки взялась ця прикмета і що вона означає? Про це пише Главред.

Містичні пояснення:

Злі духи: Згідно з народними віруваннями, після заходу сонця активизуються злі духи. Миття вікон у цей час може привернути їх до вашого дому.

Згідно з народними віруваннями, після заходу сонця активизуються злі духи. Миття вікон у цей час може привернути їх до вашого дому. Невдача: Вважається, що миття вікон вночі може "змити" з вашого життя удачу, щастя та благополуччя.

Вважається, що миття вікон вночі може "змити" з вашого життя удачу, щастя та благополуччя. Залишки дня: Деякі люди вірять, що вода вбирає в себе негативну енергію дня. Миття вікон вночі може "рознести" цю енергію по вашому дому.

Практичні пояснення:

Якість роботи: Вночі складно оцінити якість миття вікон. Ви можете залишити розводи або не помітити бруд.

Вночі складно оцінити якість миття вікон. Ви можете залишити розводи або не помітити бруд. Безпека: Миття вікон вночі може бути небезпечним, адже ви можете посковзнутися на мокрому підвіконні або впасти з драбини.

Миття вікон вночі може бути небезпечним, адже ви можете посковзнутися на мокрому підвіконні або впасти з драбини. Незручність: Вночі немає природного освітлення, тому мити вікна буде

Чи дійсно не можна мити вікна після заходу сонця?

Звичайно, це особистий вибір кожного. Деякі люди вірять у прикмети і намагаються їх дотримуватися, інші ж вважають їх забобонами.

Пам'ятайте, що головне — це ваше самопочуття. Якщо ви вірите в прикмети, краще не ризикувати і не мити вікна після заходу сонця.

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