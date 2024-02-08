Накличете біду: чому не можна мити вікна після заходу сонця
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Ми підкажемо, чому не можна мити вікна ввечері.
З давніх часів існує повір'я, що мити вікна після заходу сонця — не можна. Цей забобон має містичне та практичне пояснення.
Звідки взялась ця прикмета і що вона означає? Про це пише Главред.
Містичні пояснення:
- Злі духи: Згідно з народними віруваннями, після заходу сонця активизуються злі духи. Миття вікон у цей час може привернути їх до вашого дому.
- Невдача: Вважається, що миття вікон вночі може "змити" з вашого життя удачу, щастя та благополуччя.
- Залишки дня: Деякі люди вірять, що вода вбирає в себе негативну енергію дня. Миття вікон вночі може "рознести" цю енергію по вашому дому.
Практичні пояснення:
- Якість роботи: Вночі складно оцінити якість миття вікон. Ви можете залишити розводи або не помітити бруд.
- Безпека: Миття вікон вночі може бути небезпечним, адже ви можете посковзнутися на мокрому підвіконні або впасти з драбини.
- Незручність: Вночі немає природного освітлення, тому мити вікна буде
Чи дійсно не можна мити вікна після заходу сонця?
Звичайно, це особистий вибір кожного. Деякі люди вірять у прикмети і намагаються їх дотримуватися, інші ж вважають їх забобонами.
Пам'ятайте, що головне — це ваше самопочуття. Якщо ви вірите в прикмети, краще не ризикувати і не мити вікна після заходу сонця.
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