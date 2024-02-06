Міняйте постіль у ці дні: як залучити достаток та удачу

Міняйте постільну білизну у правильні дні

Постільна білизна — річ, що є в будь-якій оселі. Її заміна, за народними прикметами, може притягнути удачу та успіх або ж навпаки біди та нещастя. Все залежить від дня, коли ви робите. Раніше ми розповідали, про що віщує порваний одяг. Тепер поговоримо про постільну білизну.

Постільна білизна — це елемент комфорту й затишку. В які дні тижня краще її міняти, щоб привернути успіх, розповіли на Ukr.Media.

Коли краще міняти постільну білизну

Понеділок. Заміна білизни в цей може означати початок чогось нового. Роблячи це в це саме на початку тижня, ви можете очистити дім від негативних енергій та залучити в нього свіжість та позитив.

Однак деякі прикмети кажуть, що краще в понеділок цього не робити. Дехто вважає, що в понеділок є й важливіші справи.

Середа — день балансу й гармонії. Замінюючи постіль цього дня, можете закликати спокій у спальню та посприяти хорошому відпочинку.

Четвер символізує багатство й процвітання. Замінюючи постіль у цей день, можна притягнути в дім фінансовий успіх. Четвер також вважають "чистим" днем.

Неділя — день відпочинку. Замінюючи в цей день постільну білизну, можна посприяти вдалому тижню. Також це може залучити в дім успіх.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому не варто позичати сіль. Ми поділилися прикметами, які притягнуть біди.