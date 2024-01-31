Не показуйте ці речі гостям: як можна накликати біди
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Похизувавшись цими речами, можете накликати на себе лихо
Наші предки вірили у безліч прикмет та забобон. Дуже часто повір’я навіть диктували, як жити. З гостями теж було пов’язано чимало забобон. Раніше ми розповідали, чому не варто давати сіль в борг. Тепер поговоримо, які речі краще не показувати гостям.
Мабуть, ці забобони пов’язані з тим, що "щастя любить тишу" і не варто зі всіма ним ділитися. Про це пише РадіоТрек.
Які предмети не можна показувати гостям
- Гроші. Вважалося, що так можна погіршити свій фінансовий стан. Не варто показувати гостям свої заощадження чи навіть великі суми.
- Ліки. Не варто також показувати усілякі медичні препарати, тонометри, термометри тощо. Річ у тім, що вони можуть викликати почуття жалю до вас та співчуття. Показуючи їх комусь, можна накликати в дім негативну енергетику.
- Старі фото. Знімки вбирають у себе енергетику людини упродовж багатьох років. Чужа людина (або просто інша) може передати свій негативний досвід чи енергію людині, що зображена на фото.
- Обереги й талісмани. Ці речі мають магічні властивості. Тому вони вважаються потаємними і особистими. Їх треба тримати далеко від сторонніх очей. Річ у тім, що чужа енергетика може "зламати" захист, на який здатний оберіг. Талісман може просто втратити свої властивості. На додаток, у власника талісмана можуть з’явитися проблеми і труднощі у житті.
- Ювелірні вироби. Дорогоцінні метали також вбирають в себе енергетику їх власників і чужих людей. Якщо ви похизуєтеся, наприклад, шкатулкою з такими аксесуарами чи одним із них, можете притягнути до себе негатив.
Раніше "Телеграф" розповідав, про що віщує порваний одяг. Ми поділилися цікавими прикметами і забобонами.