Не показуйте ці речі гостям: як можна накликати біди

Похизувавшись цими речами, можете накликати на себе лихо

Наші предки вірили у безліч прикмет та забобон. Дуже часто повір’я навіть диктували, як жити. З гостями теж було пов’язано чимало забобон. Раніше ми розповідали, чому не варто давати сіль в борг. Тепер поговоримо, які речі краще не показувати гостям.

Мабуть, ці забобони пов’язані з тим, що "щастя любить тишу" і не варто зі всіма ним ділитися. Про це пише РадіоТрек.

Які предмети не можна показувати гостям

Гроші. Вважалося, що так можна погіршити свій фінансовий стан. Не варто показувати гостям свої заощадження чи навіть великі суми.

Ліки. Не варто також показувати усілякі медичні препарати, тонометри, термометри тощо. Річ у тім, що вони можуть викликати почуття жалю до вас та співчуття. Показуючи їх комусь, можна накликати в дім негативну енергетику.

Старі фото. Знімки вбирають у себе енергетику людини упродовж багатьох років. Чужа людина (або просто інша) може передати свій негативний досвід чи енергію людині, що зображена на фото.

Обереги й талісмани. Ці речі мають магічні властивості. Тому вони вважаються потаємними і особистими. Їх треба тримати далеко від сторонніх очей. Річ у тім, що чужа енергетика може "зламати" захист, на який здатний оберіг. Талісман може просто втратити свої властивості. На додаток, у власника талісмана можуть з’явитися проблеми і труднощі у житті.

Ювелірні вироби. Дорогоцінні метали також вбирають в себе енергетику їх власників і чужих людей. Якщо ви похизуєтеся, наприклад, шкатулкою з такими аксесуарами чи одним із них, можете притягнути до себе негатив.

Раніше "Телеграф" розповідав, про що віщує порваний одяг. Ми поділилися цікавими прикметами і забобонами.