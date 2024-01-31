Не показывайте эти вещи гостям: как можно навлечь беды
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Похваставшись этими вещами, можете навлечь на себя беду
Наши предки верили в множество примет и предрассудков. Очень часто поверья даже диктовали, как жить. С гостями тоже было связано немало предрассудков. Раньше мы рассказывали, почему не стоит давать соль взаймы. Теперь поговорим, какие вещи лучше не показывать гостям.
Пожалуй, эти предрассудки связаны с тем, что "счастье любит тишину" и не следует со всеми им делиться. Об этом пишет РадиоТрек.
Какие предметы нельзя показывать гостям
- Деньги. Считалось, что так можно усугубить свое финансовое состояние. Не стоит показывать гостям свои сбережения или даже большие суммы.
- Лекарство. Не стоит также показывать всяческие медицинские препараты, тонометры, термометры и т.д. Дело в том, что они могут вызвать чувство сострадания к вам и сочувствие. Показывая их кому-то, можно навлечь в дом отрицательную энергетику.
- Старые фотографии. Снимки впитывают в себя энергетику человека на протяжении многих лет. Чужой человек (или просто другой) может передать свой негативный опыт или энергию человеку, изображенному на фото.
- Обереги и талисманы. Эти вещи обладают магическими свойствами. Поэтому они считаются сокровенными и личными. Их нужно держать вдали от посторонних глаз. Дело в том, что чужая энергетика может "взломать" защиту, на которую способен оберег. Талисман может просто утратить свои характеристики. Вдобавок, у владельца талисмана могут появиться проблемы и трудности в жизни.
- Ювелирные изделия. Драгоценные металлы также впитывают в себя энергетику их владельцев и чужих людей. Если вы похвастаетесь, например, шкатулкой с такими аксессуарами или одним из них, можете привлечь негатив на себя.
Ранее "Телеграф" рассказывал, о чем предвещает порванную одежду. Мы поделились интересными приметами и предрассудками.