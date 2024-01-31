Не показывайте эти вещи гостям: как можно навлечь беды

Похваставшись этими вещами, можете навлечь на себя беду

Наши предки верили в множество примет и предрассудков. Очень часто поверья даже диктовали, как жить. С гостями тоже было связано немало предрассудков. Раньше мы рассказывали, почему не стоит давать соль взаймы. Теперь поговорим, какие вещи лучше не показывать гостям.

Пожалуй, эти предрассудки связаны с тем, что "счастье любит тишину" и не следует со всеми им делиться. Об этом пишет РадиоТрек.

Какие предметы нельзя показывать гостям

Деньги. Считалось, что так можно усугубить свое финансовое состояние. Не стоит показывать гостям свои сбережения или даже большие суммы.

Лекарство. Не стоит также показывать всяческие медицинские препараты, тонометры, термометры и т.д. Дело в том, что они могут вызвать чувство сострадания к вам и сочувствие. Показывая их кому-то, можно навлечь в дом отрицательную энергетику.

Старые фотографии. Снимки впитывают в себя энергетику человека на протяжении многих лет. Чужой человек (или просто другой) может передать свой негативный опыт или энергию человеку, изображенному на фото.

Обереги и талисманы. Эти вещи обладают магическими свойствами. Поэтому они считаются сокровенными и личными. Их нужно держать вдали от посторонних глаз. Дело в том, что чужая энергетика может "взломать" защиту, на которую способен оберег. Талисман может просто утратить свои характеристики. Вдобавок, у владельца талисмана могут появиться проблемы и трудности в жизни.

Ювелирные изделия. Драгоценные металлы также впитывают в себя энергетику их владельцев и чужих людей. Если вы похвастаетесь, например, шкатулкой с такими аксессуарами или одним из них, можете привлечь негатив на себя.

Ранее "Телеграф" рассказывал, о чем предвещает порванную одежду. Мы поделились интересными приметами и предрассудками.