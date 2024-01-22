Сорока прилетела в дом: о чем это предвещает по народным приметам

Прилет сороки может иметь как положительные, так и отрицательные последствия

В народе с сорокой связано много примет и предрассудков. Ее присутствие и поведение могут предвещать разное. Раньше мы рассказывали, чего ждать, если разбили зеркало. Теперь поговорим, что означает присутствие сороки у дома.

Приметы зависят от поведения птицы, места ее приземления и активности. Об этом рассказали на Obozrevatel.

О чем предвещает прилет сороки к дому в зависимости от его поведения

Если сорока внезапно прилетела к вашему дому, это может сигнализировать о важных новостях, которые произойдут в будущем или важное сообщение. Приготовьтесь к изменениям, которые придут в вашу жизнь. Однако заметьте: они могут быть и положительными, и отрицательными.

Если возле своего дома вы увидели стаю пролетающей мимо сорок, это хороший знак. Это явление может предвещать хорошее событие и счастье.

Если сорока сидит на крыше вашего дома, это тоже хороший знак. Он сигнализирует о том, что ваш дом в безопасности. Также можно не ожидать всяческих неладов. Их не будет в ближайшее время.

Если сорока садится на окно или дверь вашего дома, это тоже хороший знак. Ждите гостей в ближайшее время. А еще вас может ожидать сюрприз. Однако он может иметь и положительные, и отрицательные последствия.

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