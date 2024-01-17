Накличете неприємності: чому не можна викидати сміття перед дорогою

Ми підкажемо, чому небажано викидати сміття перед дорогою.

У народі існує безліч прикмет, пов'язаних з різними аспектами життя. Одна з таких прикмет забороняє викидати сміття перед дорогою. Вона має давню історію і ґрунтується на певних уявленнях про світ.

Про це пише glavred.

Прикмета про те, що не можна викидати сміття перед дорогою, відома вже багато століть. Вона існувала ще в давнину, коли люди вірили в силу духів і інших надприродних сил.

За повір'ями, сміття, яке викинули перед дорогою, може стати перешкодою для подорожі та залучити нечисті сили, які можуть зашкодити подорожуючому.

Також існувало повір'я, що сміття, яке викинули, може призвести до нещастя: стати причиною аварії, хвороби або навіть смерті.

Чи варто дотримуватися прикмети?

Чи варто дотримуватися прикмети про те, що не можна викидати сміття перед дорогою, вирішувати кожному самостійно. Якщо ви вірите в силу прикмет, то краще викидати сміття в іншому місці.

Однак навіть якщо ви не вірите в прикмети, все одно варто дотримуватися елементарних правил пристойності. Не варто викидати сміття в громадських місцях, щоб не заважати іншим людям.

Раніше "Телеграф" розповідав, про що це віщує загублення каблучки за народними прикметами.