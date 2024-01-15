Накличете біду: чому не можна очищати двір від снігу ввечері

Ми підкажемо, чому краще не очищати сніг ввечері

Сніг — це не тільки красиве природне явище, а й важливий фактор для життя рослин і тварин. Однак, сніг може також стати причиною проблем, наприклад, якщо він завалить дорогу або двір. У такому випадку людині доводиться очищати сніг.

У народі існує багато прикмет, пов'язаних з очищенням снігу. Одні з них кажуть, що це можна робити в будь-який час доби, інші ж забороняють очищати сніг ввечері.

Прикмети, які забороняють очищати сніг ввечері

Вважається, що очищати сніг ввечері — це прикмета до біди. Вважається, що таким чином людина може накликати на себе або свою сім'ю нещастя, наприклад, хворобу, смерть, пожежу або інші проблеми.

Інша прикмета говорить, що очищати сніг ввечері — це прикмета до того, що в будинку буде бідність. Вважається, що таким чином людина може "розсипати" гроші і удачу.

Ще одна прикмета говорить, що очищати сніг ввечері — це прикмета до того, що в сім'ї будуть сварки і чвари. Вважається, що таким чином людина може "розморозити" негативні емоції, які накопичилися за день.

Прикмети, які дозволяють очищати сніг ввечері

Деякі прикмети дозволяють очищати сніг ввечері, але тільки якщо це необхідно, наприклад, якщо сніг завалив дорогу або двір. Вважається, що в цьому випадку людина не накликає на себе біду, а просто виконує необхідні роботи.

Інші прикмети дозволяють очищати сніг ввечері, але тільки якщо це робиться з добрими намірами. Вважається, що в цьому випадку людина не накликає на себе біду, а просто допомагає іншим людям.

Що робити, якщо потрібно очистити сніг ввечері

Якщо ви вірите в прикмети, то перед тим, як очищати сніг ввечері, подумайте, чи варто це робити. Якщо ви все ж вирішите очистити сніг, то зробіть це з добрими намірами. Наприклад, можете попросити про благословення у Бога або у своєї ікони. Також можете прочитати молитву або заклинання, які захистять вас від біди.

Якщо ви не хочете вірити в прикмети, то просто очищайте сніг в будь-який час доби, який вам зручно. Головне — робити це з добрими намірами і не нашкодити ні собі, ні іншим людям.

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