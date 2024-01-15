Накличете біду: чому не можна очищати двір від снігу ввечері
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Ми підкажемо, чому краще не очищати сніг ввечері
Сніг — це не тільки красиве природне явище, а й важливий фактор для життя рослин і тварин. Однак, сніг може також стати причиною проблем, наприклад, якщо він завалить дорогу або двір. У такому випадку людині доводиться очищати сніг.
У народі існує багато прикмет, пов'язаних з очищенням снігу. Одні з них кажуть, що це можна робити в будь-який час доби, інші ж забороняють очищати сніг ввечері.
Прикмети, які забороняють очищати сніг ввечері
- Вважається, що очищати сніг ввечері — це прикмета до біди. Вважається, що таким чином людина може накликати на себе або свою сім'ю нещастя, наприклад, хворобу, смерть, пожежу або інші проблеми.
- Інша прикмета говорить, що очищати сніг ввечері — це прикмета до того, що в будинку буде бідність. Вважається, що таким чином людина може "розсипати" гроші і удачу.
- Ще одна прикмета говорить, що очищати сніг ввечері — це прикмета до того, що в сім'ї будуть сварки і чвари. Вважається, що таким чином людина може "розморозити" негативні емоції, які накопичилися за день.
Прикмети, які дозволяють очищати сніг ввечері
- Деякі прикмети дозволяють очищати сніг ввечері, але тільки якщо це необхідно, наприклад, якщо сніг завалив дорогу або двір. Вважається, що в цьому випадку людина не накликає на себе біду, а просто виконує необхідні роботи.
- Інші прикмети дозволяють очищати сніг ввечері, але тільки якщо це робиться з добрими намірами. Вважається, що в цьому випадку людина не накликає на себе біду, а просто допомагає іншим людям.
Що робити, якщо потрібно очистити сніг ввечері
Якщо ви вірите в прикмети, то перед тим, як очищати сніг ввечері, подумайте, чи варто це робити. Якщо ви все ж вирішите очистити сніг, то зробіть це з добрими намірами. Наприклад, можете попросити про благословення у Бога або у своєї ікони. Також можете прочитати молитву або заклинання, які захистять вас від біди.
Якщо ви не хочете вірити в прикмети, то просто очищайте сніг в будь-який час доби, який вам зручно. Головне — робити це з добрими намірами і не нашкодити ні собі, ні іншим людям.
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