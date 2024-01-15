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Призовете беду: почему нельзя очищать двор от снега вечером

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Лучше не очищать снег вечером (изображение создано с помощью ИИ) Новость обновлена 15 января 2024, 14:56
Лучше не очищать снег вечером (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Мы подскажем, почему лучше не очищать снег вечером.

Снег – это не только красивое природное явление, но и важный фактор для жизни растений и животных. Однако снег может также стать причиной проблем, например, если он завалит дорогу или двор. В таком случае человеку приходится очищать снег.

В народе существует много примет, связанных с очищением снега. Одни говорят, что это можно делать в любое время суток, другие же запрещают очищать снег вечером.

Приметы, запрещающие очищать снег вечером

  • Считается, что очищать снег вечером – это примета к беде. Считается, что таким образом человек может навлечь на себя или свою семью несчастье, например болезнь, смерть, пожар или другие проблемы.
  • Другая примета говорит, что очищать снег вечером – это примета к тому, что в доме будет бедность. Считается, что таким образом человек может "рассыпать" деньги и удачу.
  • Еще одна примета говорит, что очищать снег вечером – это примета к тому, что в семье будут ссоры и склоки. Считается, что таким образом человек может "разморозить" накопившиеся за день негативные эмоции.

Приметы, позволяющие очищать снег вечером

  • Некоторые приметы позволяют очищать снег вечером, но только если это необходимо, например если снег завалил дорогу или двор. Считается, что в этом случае человек не внушает беду, а просто выполняет необходимые работы.
  • Остальные приметы позволяют очищать снег вечером, но только если это делается с благими намерениями. Считается, что в этом случае человек не накликает на себя беду, а просто помогает другим людям.

Что делать, если нужно очистить снег.

Если вы верите в приметы, то перед тем как очищать снег вечером, подумайте, стоит ли это делать. Если вы все же решите очистить снег, то сделайте это с благими намерениями. Например, можете попросить о благословении у Бога или своей иконы. Также можете прочитать молитву или заклинания, которые оградят вас от беды.

Если вы не хотите верить в приметы, то просто очищайте снег в любое время суток, которое вам удобно. Главное — делать это с благими намерениями и не навредить ни себе, ни другим людям.

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