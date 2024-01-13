Як ворожити на Старий Новий рік: ритуали на нареченого, гроші і не тільки

Дізнайтеся, що приготоване вам долею в найближчому майбутньому

У неділю, 14 січня, відзначається Старий Новий рік. Це незвичайне свято не є церковним, тому його дата залишається незмінною після переходу православної церкви на новоюліанський календар.

Попри те, що свято Маланки і Василя припадають на 31 грудня і 1 січня відповідно, деякі українці ще віддані старому стилю. Багато хто продовжує дотримуватися давніх народних традицій, які проводили у цей період. Наші пращури вірили, що ніч на Старий Новий рік є особливо магічною, коли можна передбачити своє майбутнє.

Це ідеальний момент для ворожіння на нареченого та передбачення своєї долі. "Телеграф" зібрав для вас найпростіші точні ворожіння на Старий Новий рік на нареченого, заміжжя, долю.

Ворожіння на ім’я судженого

У період з 13 по 14 січня, під час святкування Старого Нового року, вийдіть на вулицю та запитайте ім’я у першого чоловіка, з яким зустрінетесь. Це ім’я, ймовірно, буде ім’ям вашого майбутнього чоловіка.

Ворожіння на нареченого з обручкою

У компанії дівчата можуть визначити, хто з них першою вийде заміж. Кожна з них стає посередині кімнати та прокочує обручку по підлозі. Та, чия каблучка зупиниться ближче до дверей, буде першою, хто зробить крок до весільного вівтаря.

Ворожіння в ніч проти 14 січня на бажання

Перед тим як заснути 14 січня, складіть 10 різних бажань та запишіть їх на окремих папірцях. Покладіть ці листочки під подушку. Вранці виберіть один із них навмання, і саме це бажання здійсниться протягом 2024 року.

Ворожіння на Старий Новий рік за чашками

Візьміть стільки чашок, скільки є тих, хто ворожить, і помістіть у кожну з них дрібні предмети: обручку, хліб, монету, цукор, сіль, цибулю. В одну чашку додайте воду. Ворожки, із заплющеними очима, вибирають по одній чашці. Предмет у їхній чашці пророкує майбутнє: обручка обіцяє швидке весілля, хліб – матеріальне благополуччя, монета – багатство, цукор – веселощі, сіль – невдачу, цибуля – сльози, а вода – нічого не зміниться.

Раніше "Телеграф" розповідав, що призвело до переходу української церкви на нове літочислення. Чим відрізняється новоюліанський календар від григоріанського та юліанського, дізнайтеся з наступної статті.