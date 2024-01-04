"Украинизация прошла успешно": "лысый из Браззерс" поддержал Украину (фото)

Пользователи сети уже начали шутить по этому поводу

Всемирно известный актер фильмов для взрослых Стивен Вульф, который более известен под сценическим псевдонимом Джонни Синс (Johnny Sins) или по прозвищу "лысый из Браззерс", поддержал Украину.

Фото со звездным американцем обнародовала его украинская "коллега по цеху" Юлия Сенюк (известная как Josephine Jackson) в своем Instagram.

"Я свою миссию выполнила и загербовала Джонни", — подписала фото она.

Пользователи сети в свою очередь пошутили, что актеру надо немного изменить внешность, чтобы сделать из него настоящего козака.

Как известно 45-летний Синс начал сниматься в фильмах для взрослых в 2006 году и с тех пор сыграл роли почти в 2,5 тысячи фильмов (включая компиляции). Впрочем, в интернете он получил славу благодаря многочисленным мемам, в которых актера показывали в роли представителя той или иной профессии.

Что касается Юлии Сенюк, то она в индустрии с 2018 года. С начала российского вторжения она занималась многочисленными сборами для поддержки беженцев и переселенцев, а также активно донатит на ВСУ.

Напомним, в мае 2023 года Сенюк также отметилась критикой дорог в Черновцах. После этого с ней даже связались представители мэрии и предложили ей работу.