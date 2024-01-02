Что ждать после спотыкания — народные приметы и предрассудки

К чему может привести спотыкание

Каждый человек, хоть и редко, но может споткнуться во время ходьбы. По приметам, это может иметь разную трактовку. Раньше мы рассказывали, что значит, если нашли деньги в зимней куртке. Теперь поговорим о приметах по поводу спотыканий.

Эзотерики говорят, что преткновение через какие-то предметы может привести к разным последствиям. Об этом рассказали на Обозревателе.

Что означают преткновение

Если вы споткнулись левой ногой за любой выступающий предмет, не стоит переживать. Это принесет вам удачу. Также это расценивается как отличный знак. Эзотерики даже предполагают, что ваши проблемы благодаря преткновению левой ногой скоро решаться или вы зайдете способ, как это сделать.

Если вы споткнулись правой ногой, это наоборот предвещает плохие события. Это может означать, что вы испытаете трудности или неприятности в ближайшее время. Еще это может рассматриваться как встреча с неудачами. Также это может сигнализировать о том, что вы занимаетесь чем-нибудь не по назначению. Делайте все с осторожностью в такой ситуации и будьте внимательны и аккуратны.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему нельзя стирать вещи утром. Мы поделились интересными приметами и предрассудками.