Не робіть цього в перший день року: що категорично заборонено 1 січня

Чим можна накликати лихо в перший день року

У перший день року існує багато прикмет та заборон. Вірити в них чи ні — особиста справа кожного. Раніше ми вже розповідали, що віщує тепла погода на Новий рік. Тепер поговоримо про прикмети

"Телеграф" підготував для вас цікаві прикмети на забобони про перший день року. Не робіть цього, якщо не хочете накликати біду.

Прикмети та заборони на 1 січня

Після того, як всі гості розійдуться, на столі має залишитися хліб, фрукти та цукерки. Це поцупить у вас удачу.

Не варто підмітати, мити підлогу або викидати сміття 1 січня. Це може вас позбавити удачі.

Не можна сваритися, плакати та вступати з кимось у конфлікти. Це сприятиме тому, що цілий рік буде напруженим.

Не можна ображати інших людей. Це може накликати образи на вас.

Не позичайте гроші. Також не варто давати комусь в борг. Це накличе фінансову скруту.

Не віддавайте боги в перший день року. Це означатиме, що довго будете розплачуватися з чимось.

Не шийте та не періть. Це принесе вам збитки.

Не викидайте старі речі. Таким чином разом з ними можете викинути радість.

Не робіть негативних вчинків та не обманюйте нікого. Пам’ятайте: як проведеш перший день року — таким і буде цілий рік.

Раніше "Телеграф" розповідав, що заборонено робити в новорічну ніч. Ми поділилися цікавими забобонами.