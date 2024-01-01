Не делайте этого в первый день года: что категорически запрещено 1 января

Чем можно навлечь беду в первый день года

В первый день года существует множество примет и запретов. Верить в них или нет – личное дело каждого. Ранее мы уже рассказывали, что предсказывает теплая погода на Новый год. Теперь поговорим о приметах.

"Телеграф" подготовил для вас интересные приметы и суеверия о первом дне года. Не делайте этого, если не хотите навлечь беду.

Приметы и запреты на 1 января

После того как все гости разойдутся, на столе должен остаться хлеб, фрукты и конфеты. Это притянет к вам удачу.

Не стоит подметать, мыть пол или выбрасывать мусор 1 января. Это может вас лишить удачи.

Нельзя ссориться, плакать и вступать с кем-нибудь в конфликты. Это будет способствовать тому, что круглогодично будет напряженным.

Нельзя оскорблять других людей. Это может навлечь обиды на вас.

Не одалживайте деньги. Также не стоит давать кому-то взаймы. Это приведет к финансовым затруднениям.

Не отдавайте боги в первый день года. Это будет означать, что долго будете расплачиваться с чем-нибудь.

Не шейте и не стирайте. Это принесет вам ущерб.

Не выбрасывайте старые вещи. Таким образом, вместе с ними можете выкинуть радость.

Не совершайте отрицательных поступков и не обманывайте никого. Помните: как проведешь первый день года – таким и будет целый год.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что запрещено делать в новогоднюю ночь. Мы поделились интересными предрассудками.