Не делайте этого в первый день года: что категорически запрещено 1 января
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Чем можно навлечь беду в первый день года
В первый день года существует множество примет и запретов. Верить в них или нет – личное дело каждого. Ранее мы уже рассказывали, что предсказывает теплая погода на Новый год. Теперь поговорим о приметах.
"Телеграф" подготовил для вас интересные приметы и суеверия о первом дне года. Не делайте этого, если не хотите навлечь беду.
Приметы и запреты на 1 января
- После того как все гости разойдутся, на столе должен остаться хлеб, фрукты и конфеты. Это притянет к вам удачу.
- Не стоит подметать, мыть пол или выбрасывать мусор 1 января. Это может вас лишить удачи.
- Нельзя ссориться, плакать и вступать с кем-нибудь в конфликты. Это будет способствовать тому, что круглогодично будет напряженным.
- Нельзя оскорблять других людей. Это может навлечь обиды на вас.
- Не одалживайте деньги. Также не стоит давать кому-то взаймы. Это приведет к финансовым затруднениям.
- Не отдавайте боги в первый день года. Это будет означать, что долго будете расплачиваться с чем-нибудь.
- Не шейте и не стирайте. Это принесет вам ущерб.
- Не выбрасывайте старые вещи. Таким образом, вместе с ними можете выкинуть радость.
- Не совершайте отрицательных поступков и не обманывайте никого. Помните: как проведешь первый день года – таким и будет целый год.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что запрещено делать в новогоднюю ночь. Мы поделились интересными предрассудками.