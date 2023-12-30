Рік Зеленого Дракона: новорічні прикмети та традиції

Не робіть це в новорічну ніч, якщо не хочете злучити нещастя

Вже дуже скоро настане рік Зеленого Дерев’яного Дракона за китайським календарем.

За східним гороскопом кожен рік належить до одного із п’яти елементів Землі: вогню, води, землі, дерева чи металу. у 2024 Дракон "поєднається" з деревом.

Існує багато прикмет та традицій на Новий рік. Про деякі з них розповіли на vestі.

Передноворічні прикмети

Підготовку до Нового року варто починати за кілька днів до свята. Спочатку треба прибрати в оселі. Головне – не миття підлоги, а позбавлення від усього старого. Бажано викинути непотрібні та поношені речі, які ви точно не будете використовувати в наступному році. Краще позбавитися від того, що принесло невдачу. Езотерики вважають, що такий ритуал дає можливість вивільнити енергію і привертає до оселі позитив.

Варто зазначити, що прибирати та прати 31 грудня не варто. Також працювати напередодні свята — погана прикмета, а підмітання підлоги взагалі може позбавити успіху.

Що не варто робити в новорічну ніч

Не варто використовувати ножиці в Новий рік. Це призведе до сварки. Не варто також давати в борг. Це принесе вам фінансові труднощі. Якщо можливо – краще цієї ночі відмовитися від пігулок – приймання ліків може означати хворобу у прийдешньому році. Також не можна бити посуд в цю ніч. Це принесе нещастя.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому не можна зустрічати Новий рік без ялинки. Ми поділилися цікавими прикметами та забобонами.