Не робіть це напередодні Нового року: як можна залучити біду

Що варто не робити 31 грудня

Новий рік — свято, з яким пов’язано безліч прикмет та забобонів. Деякі з них існують сотні років, але їх досі дотримуються. Раніше ми вже розповідали, чому не можна зустрічати Новий рік без ялинки. Тепер поговоримо, що не можна робити в це свято.

Вірити у прикмети чи ні — ваша справа. Однак, якщо можна якось повпливати на своє щастя, то чому б ні? Як це зробити, розповіли на life-ukr.uaportal.

Що не можна робити напередодні Нового року

Не зустрічайте Новий рік, маючи борги або порожні кишені. Це ймовірно призведе до того, що цілий рік будете бідувати.

Не прибирайте. Ця дія може залучити невдачі. Також не варто мити та прати.

Не викидайте сміття. Це може призвести до майбутніх проблем.

Не пришивайте ґудзики. Це призведе до того, що шитимете весь рік.

Не купуйте та не ремонтуйте взуття. Це може призвести до того, що цілий рік будете ходити у брудному одязі.

Не сваріться та не кричіть у новорічну ніч. Це символізуватиме сварки та розбіжності у родині.

Не можна надягати чорне. Це може привести до того, що у вас буде сумний рік.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому не можна прати одяг зранку. Ми поділилися цікавими прикметами та забобонами.