Зробите це перед сном — втратите удачу і привернете нещастя до оселі

Ці застереження можуть уберегти від біди, кажуть у народі

Сутінки, які з 22 грудня будуть все коротшими, у всіх народів завжди асоціювалися з чимось особливим та загадковим. У цей час відбувається безліч загадкових явищ, які часто залишаються невидимими для звичайної людини, як вірять деякі люди.

Вважається, що вночі нечисті сили легше проникають у наш світ, тому у темний час доби слід проявляти обережність. Існують народні забобони та заборони, які ретельно передаються з покоління в покоління.

Що не можна робити перед сном та вночі

Викидати сміття після заходу сонця . Таким чином з дому можна винести не тільки мотлох, а й удачу, достаток.

. Таким чином з дому можна винести не тільки мотлох, а й удачу, достаток. Відчиняти двері несподіваним гостям після опівночі . Якщо той, хто з'явився, виявляється випадковим перехожим, це може призвести до майбутніх проблем із законом.

. Якщо той, хто з'явився, виявляється випадковим перехожим, це може призвести до майбутніх проблем із законом. Залишати немитий посуд та неприбраний стіл на ніч . Це може залучити нещастя до вашої оселі.

. Це може залучити нещастя до вашої оселі. Дивитися в дзеркало в нічний час . Дзеркала вважаються порталом між світами, і вночі вони мають особливий енергетичний заряд. У цей час доби захист від темних сил слабшає, роблячи людину вразливою перед злими духами.

. Дзеркала вважаються порталом між світами, і вночі вони мають особливий енергетичний заряд. У цей час доби захист від темних сил слабшає, роблячи людину вразливою перед злими духами. Сваритися, вживати лайки, конфліктувати з близькими . Це може негативно вплинути на ваше здоров’я.

. Це може негативно вплинути на ваше здоров’я. Залишати гострі предмети на столі . Ці предмети можуть спричинити невдоволення домовика і, в результаті, призвести до серйозного захворювання одного з членів родини. Також слід уникати стрижок волосся, нігтів, рукоділля та шиття у нічний час.

. Ці предмети можуть спричинити невдоволення домовика і, в результаті, призвести до серйозного захворювання одного з членів родини. Також слід уникати стрижок волосся, нігтів, рукоділля та шиття у нічний час. Давати в борг і позичати. Це може перенести проблеми того, хто звертається за допомогою, на вас, або ви можете передати свою удачу.

Раніше ми писали, які домашні речі не можна давати навіть близьким. З ними ви можете віддати свою удачу та щастя.