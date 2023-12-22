Зробите це перед сном — втратите удачу і привернете нещастя до оселі
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Ці застереження можуть уберегти від біди, кажуть у народі
Сутінки, які з 22 грудня будуть все коротшими, у всіх народів завжди асоціювалися з чимось особливим та загадковим. У цей час відбувається безліч загадкових явищ, які часто залишаються невидимими для звичайної людини, як вірять деякі люди.
Вважається, що вночі нечисті сили легше проникають у наш світ, тому у темний час доби слід проявляти обережність. Існують народні забобони та заборони, які ретельно передаються з покоління в покоління.
Що не можна робити перед сном та вночі
- Викидати сміття після заходу сонця. Таким чином з дому можна винести не тільки мотлох, а й удачу, достаток.
- Відчиняти двері несподіваним гостям після опівночі. Якщо той, хто з'явився, виявляється випадковим перехожим, це може призвести до майбутніх проблем із законом.
- Залишати немитий посуд та неприбраний стіл на ніч. Це може залучити нещастя до вашої оселі.
- Дивитися в дзеркало в нічний час. Дзеркала вважаються порталом між світами, і вночі вони мають особливий енергетичний заряд. У цей час доби захист від темних сил слабшає, роблячи людину вразливою перед злими духами.
- Сваритися, вживати лайки, конфліктувати з близькими. Це може негативно вплинути на ваше здоров’я.
- Залишати гострі предмети на столі. Ці предмети можуть спричинити невдоволення домовика і, в результаті, призвести до серйозного захворювання одного з членів родини. Також слід уникати стрижок волосся, нігтів, рукоділля та шиття у нічний час.
- Давати в борг і позичати. Це може перенести проблеми того, хто звертається за допомогою, на вас, або ви можете передати свою удачу.
Раніше ми писали, які домашні речі не можна давати навіть близьким. З ними ви можете віддати свою удачу та щастя.