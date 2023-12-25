Як захистити свій дім від злого ока: простий обряд з монетою

Обряд з монетою — простий і ефективний спосіб захистити свій будинок від негативу

Кожна людина хоче, щоб у її домі панувала позитивна атмосфера, а домочадці були здорові та щасливі. Однак іноді в будинок може проникнути негативна енергія, яка може призвести до сварок, хвороб та інших неприємностей. Існує безліч способів захистити дім від негативної енергії. Одним із них є обряд із монетою.

Що потрібно для обряду

Для обряду можна використовувати будь-яку монету, але найкраще підійде та, яка побувала в обігу. Така монета вже ввібрала в себе енергію людей і може стати провідником позитивної енергії у ваш дім.

Як провести обряд

Виберіть день проведення обряду. Це може бути будь-який день, але для посилення його ефекту краще провести його в фазу зростаючого Місяця.

Увечері, коли сонце вже зайде за горизонт, візьміть монету в руку, яка є вашою домінуючою.

Закрийте очі й уважно подумайте про своє бажання захистити свій будинок від негативу.

Подумки скажіть наступні слова:

Монетко, монетко, мій талісман,

Захисти мій дім від зла,

Нехай у ньому панує мир і злагода,

Нехай щастя і радість будуть його гостями.

Потримайте монету в руці ще кілька хвилин, продовжуючи уважно думати про своє бажання.

Покладіть монету в місце, де її не буде видно.

Порада

Щоб обряд був більш ефективним, повторюйте його щомісяця.

Чому цей обряд діє?

Монети часто використовувалися в магічних обрядах як символи достатку, багатства і захисту. Вони вважалися, що мають здатність притягувати до себе позитивну енергію і відштовхувати негативну. Монета, як символ достатку і добробуту, допомагає цій позитивній енергетиці поширитися по всьому будинку. Обряд з монетою може допомогти створити в будинку атмосферу достатку, благополуччя і гармонії, яка відштовхне негативну енергію.

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