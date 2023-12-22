Як притягнути гроші в дім: як не дійти до фінансової кризи за прикметами

Розповідаємо, що треба робити, щоб водилися гроші

Гроші люблять порядок. Саме тому, якщо ви хочете, що вони завжди водилися в гаманці, треба дотримуватися деяких правил. Раніше ми вже розповідали, як пити чай, щоб залучити удачу. Тепер поділимося, як привернути гроші.

Гроші не люблять, коли вони зім’яті та розкидані. Якщо ви зберігатимете їх так, то у вашому житті їх не буде. Про це розповіли на life-ukr.uaportal.

Прикмети про гроші

Якщо ваш гаманець пустий, він притягуватиме бідність. Якщо у вас немає готівки, знайдіть хоч одну купюру та покладіть в гаманець.

Не віддавайте борги ввечері. Ви не накличете ще більше боргів, якщо робитимете це зранку.

Монети не приносять прибутку. Не треба забивати гаманець монетами. Назбирані за копійки краще віддати жебракам.Сприятливий для цього день — неділя. Таким чином монети відійдуть, а купюри тільки примножаться.

Монети, якщо вони є, варто розкидати по кутках. Важливо не перестаратися, а кинути лише кільки копійок.

Колір гаманця краще обрати червоний, чорний, коричневий, срібний чи золотистий. Вони притягують багатство.

Раніше "Телеграф" розповідав, що не можна класти в жіночу сумочку. Ми поділилися цікавими забобонами