Как привлечь деньги в дом: как не дойти до финансового кризиса по приметам
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Рассказываем, что нужно делать, чтобы водились деньги
Деньги любят порядок. Именно поэтому, если вы хотите, что они всегда водились в кошельке, нужно соблюдать некоторые правила. Раньше мы уже рассказывали, как пить чай, чтобы привлечь удачу. Теперь поделимся, как привлечь деньги.
Деньги не любят, когда они смяты и разбросаны. Если вы будете хранить их так, то в вашей жизни их не будет. Об этом рассказали на life-rus.uaportal.
Приметы о деньгах
- Если ваш кошелек пуст, он будет притягивать бедность. Если у вас нет наличных денег, найдите хоть одну купюру и положите в кошелек.
- Не отдавайте долги вечером. Вы не назовете еще больше долгов, если будете делать это утром.
- Монеты не приносят прибыли. Не надо забивать кошелек монетами. Собранные за копейки лучше отдать нищим. Благоприятный для этого день – воскресенье. Таким образом монеты отойдут, а купюры только умножатся.
- Монеты, если они есть, следует разбрасывать по углам. Важно не переусердствовать, а бросить только несколько копеек.
- Цвет кошелька лучше выбрать красный, черный, коричневый, серебряный или золотистый. Они притягивают богатство.
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