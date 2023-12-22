Как привлечь деньги в дом: как не дойти до финансового кризиса по приметам

Рассказываем, что нужно делать, чтобы водились деньги

Деньги любят порядок. Именно поэтому, если вы хотите, что они всегда водились в кошельке, нужно соблюдать некоторые правила. Раньше мы уже рассказывали, как пить чай, чтобы привлечь удачу. Теперь поделимся, как привлечь деньги.

Деньги не любят, когда они смяты и разбросаны. Если вы будете хранить их так, то в вашей жизни их не будет. Об этом рассказали на life-rus.uaportal.

Приметы о деньгах

Если ваш кошелек пуст, он будет притягивать бедность. Если у вас нет наличных денег, найдите хоть одну купюру и положите в кошелек.

Не отдавайте долги вечером. Вы не назовете еще больше долгов, если будете делать это утром.

Монеты не приносят прибыли. Не надо забивать кошелек монетами. Собранные за копейки лучше отдать нищим. Благоприятный для этого день – воскресенье. Таким образом монеты отойдут, а купюры только умножатся.

Монеты, если они есть, следует разбрасывать по углам. Важно не переусердствовать, а бросить только несколько копеек.

Цвет кошелька лучше выбрать красный, черный, коричневый, серебряный или золотистый. Они притягивают богатство.

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