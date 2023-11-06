Не свистіть у домі і не викидайте старий гаманець: народні прикмети про привернення грошей

Що категорично заборонено робити із грошима

В українській культурі поширені багато народних прикмет, пов’язаних з грошима. Наші предки були спостережливими і передали нам знання про те, що можна, а що категорично не можна робити, щоб привернути у свого життя багатство та достаток.

Як пише "Телеграф", деякі з цих народних прикмет ви точно чули і знали, а деякі стануть для вас несподіванкою.

Що не можна робити, щоб гроші від вас не витікали:

Якщо вам дають здачу, завжди забирайте, навіть якщо це дрібні монети. Інакше зіткнетеся з фінансовими втратами.

Дбайливо ставтеся до грошей, не кидайте їх не підлогу і не мніть купюри, інакше будуть фінансові невдачі.

Намагайтеся не позичати гроші і не лізьте в кредити, це обіцяє серйозні втрати в майбутньому.

Позбавляйтеся брудних і рваних купюр у своєму гаманці, інакше нові там з’являтимуться рідко.

Не зберігайте у гаманці старі чеки від покупок, вони притягують витрати у ваше життя.

Не кладіть на обідній стіл шапку, рукавички чи ключі, це погана прикмета, яка веде до втрати грошей.

Не можна самостійно відрізати на собі волосся, особливо чубок, це до злиднів.

Не потрібно витрачати зарплату в день получки, дайте грошам переночувати в домі, так вони затримаються у вас на довше.

Не змахуйте крихти зі столу рукою, так ви можете втратити головне джерело доходу.

Не викидайте увечері сміття з дому – це прикмета до втрат грошей.

Не свистіть у домі, це до злиднів.

Не викидайте свій старий гаманець, так ви проженете грошову удачу.

Раніше "Телеграф" розповідав, про що можуть попередити павуки у будинку. Народні прикмети та вірування, пов’язані з павуками.