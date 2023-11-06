Не свистіть у домі і не викидайте старий гаманець: народні прикмети про привернення грошей
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Що категорично заборонено робити із грошима
В українській культурі поширені багато народних прикмет, пов’язаних з грошима. Наші предки були спостережливими і передали нам знання про те, що можна, а що категорично не можна робити, щоб привернути у свого життя багатство та достаток.
Як пише "Телеграф", деякі з цих народних прикмет ви точно чули і знали, а деякі стануть для вас несподіванкою.
Що не можна робити, щоб гроші від вас не витікали:
- Якщо вам дають здачу, завжди забирайте, навіть якщо це дрібні монети. Інакше зіткнетеся з фінансовими втратами.
- Дбайливо ставтеся до грошей, не кидайте їх не підлогу і не мніть купюри, інакше будуть фінансові невдачі.
- Намагайтеся не позичати гроші і не лізьте в кредити, це обіцяє серйозні втрати в майбутньому.
- Позбавляйтеся брудних і рваних купюр у своєму гаманці, інакше нові там з’являтимуться рідко.
- Не зберігайте у гаманці старі чеки від покупок, вони притягують витрати у ваше життя.
- Не кладіть на обідній стіл шапку, рукавички чи ключі, це погана прикмета, яка веде до втрати грошей.
- Не можна самостійно відрізати на собі волосся, особливо чубок, це до злиднів.
- Не потрібно витрачати зарплату в день получки, дайте грошам переночувати в домі, так вони затримаються у вас на довше.
- Не змахуйте крихти зі столу рукою, так ви можете втратити головне джерело доходу.
- Не викидайте увечері сміття з дому – це прикмета до втрат грошей.
- Не свистіть у домі, це до злиднів.
- Не викидайте свій старий гаманець, так ви проженете грошову удачу.
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