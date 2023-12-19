Пироги с монетами и еда для домового: самые интересные рождественские суеверия о деньгах и удаче

У наших предков было много суеверий

Украинские рождественские традиции богаты не только празднованиями, колядками, гаданиями, но также народными суевериями и приметами. Наши предки знали, что нужно или не нужно делать на Рождество, чтобы привлечь к себе богатство, благополучие и удачу.

"Телеграф" собрал самые интересные суеверия и приметы на Рождество для привлечения денег и удачи.

Приметы на деньги

Если на Рождество увидеть мышь — это к потери денег

Чтобы привлечь в дом деньги и благополучие — на Рождество расставьте по укромным уголкам мисочки с зерном.

В Рождество принято зажигать по дому свечи — это к богатству и доходам.

На рождественский стол ставили пироги со спрятанной заранее монеткой, кому попадалася пирожок с монетой, того ждет богатство.

Приметы на удачу

Если вы на Рождество увидели большую собаку — это на удачу.

Наши предки верили, что в Рождество для удачи нужно задобрить домового. Для этого в укромный уголок ставили тарелку с едой с праздничного стола.

На Рождество приглашали много гостей, и наблюдали, кто входит в дом первым. Если это был мужчина — год будет удачным.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда в Украине отмечают Рождественский Сочельник по-новому. Названа дата.