Пироги с монетами и еда для домового: самые интересные рождественские суеверия о деньгах и удаче
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У наших предков было много суеверий
Украинские рождественские традиции богаты не только празднованиями, колядками, гаданиями, но также народными суевериями и приметами. Наши предки знали, что нужно или не нужно делать на Рождество, чтобы привлечь к себе богатство, благополучие и удачу.
"Телеграф" собрал самые интересные суеверия и приметы на Рождество для привлечения денег и удачи.
Приметы на деньги
Если на Рождество увидеть мышь — это к потери денег
Чтобы привлечь в дом деньги и благополучие — на Рождество расставьте по укромным уголкам мисочки с зерном.
В Рождество принято зажигать по дому свечи — это к богатству и доходам.
На рождественский стол ставили пироги со спрятанной заранее монеткой, кому попадалася пирожок с монетой, того ждет богатство.
Приметы на удачу
Если вы на Рождество увидели большую собаку — это на удачу.
Наши предки верили, что в Рождество для удачи нужно задобрить домового. Для этого в укромный уголок ставили тарелку с едой с праздничного стола.
На Рождество приглашали много гостей, и наблюдали, кто входит в дом первым. Если это был мужчина — год будет удачным.
Ранее "Телеграф" рассказывал, когда в Украине отмечают Рождественский Сочельник по-новому. Названа дата.