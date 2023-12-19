Накличете біду: які речі не можна класти на стіл за народними прикметами

Що буде, якщо класти на стіл ключі

У давнину наші предки вірили у різні забобони. Обідній стіл був центром для всієї сім’ї. За ним усі збиралися, їли та розмовляли. З ним пов’язано чимало прикмет. Раніше ми вже розповідали, як не можна пити чай, щоб не накликати біду. Тепер поговоримо про те, що не можна класти на стіл.

Обідній стіл вважається сакральним об'єктом. Він ніби об’єднує цілу родину. Саме тому ці предмети, що покладені на стіл привернуть в життя біди. Про це розповіли на vazhnoznat.

Що не можна класти на обідній стіл

Ключі. В давнину ключ людини, що померла, клали на стіл, що кожен міг з нею попрощатися. Тому стіл вважався простором між двома світами. Ключам не місце на столі, бо вони — символ захисту будинку. Поклавши їх на стіл, ви лише притягнете біду.

Гроші. Вони теж були річчю сакральною. Вважалося, що якщо гроші якимось чином потраплять на стіл, можна з упевненістю екати на невдачі. Також це стосується монет і гаманця.

Шапка. Це символ захисту голови. Якщо ви покладете її на стіл, вона лише буде притягувати поганий настрій та погані думки. Також можливий головний біль.

Пусті пляшки. Навіть в наші дні пусту тару під час застілля ставлять на підлогу. А все тому, що пусті пляшки ніби втягують в себе весь позитив. Так, на долю це повпливати не може, однак "вкрасти" вдачу та здоров'я — цілком.

Не кладіть на стіл ці речі — і не будете страждати. А раніше "Телеграф" розповідав, чому не можна робити ганчірки зі старих речей.