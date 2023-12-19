Назовете беду: какие вещи нельзя класть на стол по народным приметам

Что будет, если класть на стол ключи

В древности наши предки верили в разные предрассудки. Обеденный стол был центром всей семьи. За ним все собирались, ели и разговаривали. С ним связано немало примет. Раньше мы уже рассказывали, как нельзя пить чай, чтобы не навлечь беду. Теперь поговорим о том, что нельзя класть на стол.

Обеденный стол считается сакральным объектом. Он вроде бы объединяет целую семью. Именно поэтому эти предметы, положенные на стол, привлекут в жизнь беды. Об этом рассказали на vazhnoznat.

Что нельзя класть на обеденный стол

Ключи. В древности ключ умершего человека клали на стол, что каждый мог с ним попрощаться. Поэтому стол считался пространством между двумя мирами. Ключам не место на столе, потому что они символ защиты дома. Уложив их на стол, вы только притянете беду.

Деньги. Они тоже были сакральной вещью. Считалось, что если деньги каким-то образом попадут на стол, можно с уверенностью ждать неудачи. Также это касается монет и кошелька.

Шапка. Это символ защиты головы. Если вы положите ее на стол, она будет только притягивать плохое настроение и плохие мысли. Также возможна головная боль.

Пустые бутылки. Даже в наши дни пустую тару во время застолья ставят на пол. А все потому, что пустые бутылки втягивают в себя весь позитив. Да, на судьбу это повлиять не может, однако "украсть" нрав и здоровье вполне.

Не кладите на стол эти вещи – и не будете страдать. А раньше "Телеграф" рассказывал, почему нельзя делать тряпки из старых вещей.