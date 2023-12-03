Украшаем дом на счастье в год Дракона: какие цвета и предметы интерьера принесут процветание
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Рассказываем, какой домашний декор вызовет благосклонность символа года
Создание гармоничной домашней среды имеет значение для привлечения позитивной энергии и процветания в год Зеленого Деревянного Дракона. Об этом говорят восточные эзотерики.
Как сообщает портал chinesezodiac, фэншуй определяет пять главных элементов в год Дракона. Чтобы сконцентрировать положительную энергию символа года в вашем жилище, нужно подготовить дом к празднику.
Какие цвета любит Дракон 2024 — украшаем интерьер
Эзотерики предлагают обратить внимание на следующие факторы. По восточному учению фэншуй, это цвета пяти элементов:
- дерево;
- огонь;
- земля;
- металл;
- вода.
Используйте счастливые цвета — изумрудно-зеленый (дерево), золотисто-желтый (земля), и насыщенный красный (огонь). Эти цвета, согласно восточным традициям, усилят влияние символа года в вашем домашнем декоре.
Ключевым фактором будет обеспечить баланс — хотя нужно использовать счастливые цвета, важно не перегружать ими свое пространство. Это могут быть декоративные элементы, мебель или даже цвет стен.
Что должно быть в доме для привлечения денег в год Дракона
Как можно использовать счастливые цвета в разных комнатах вашего дома:
- гостиная — добавьте декоративные подушки, произведения искусства или коврики в вышеуказанных цветах;
- кухня — посуда или сопутствующие предметы наполнят помещение энергией достатка и обновления;
- спальня — покрывала или шторы в нужном оттенке могут способствовать гармонии в отношениях;
- домашний кабинет или офис — добавьте счастливые цвета с помощью настольных аксессуаров, настенного искусства;
- ванная комната — полотенца или шторы для душа этих цветов могут создать атмосферу, способствующую расслаблению и хорошему самочувствию.
Ранее "Телеграф" писал, какие ритуалы для привлечения денег нужно выполнить, чтобы Дракон одарил вам своей благосклонностью. Как привлечь богатство по фэншуй в год Дракона, узнайте из нашего материала.