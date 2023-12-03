Украшаем дом на счастье в год Дракона: какие цвета и предметы интерьера принесут процветание

Рассказываем, какой домашний декор вызовет благосклонность символа года

Создание гармоничной домашней среды имеет значение для привлечения позитивной энергии и процветания в год Зеленого Деревянного Дракона. Об этом говорят восточные эзотерики.

Как сообщает портал chinesezodiac, фэншуй определяет пять главных элементов в год Дракона. Чтобы сконцентрировать положительную энергию символа года в вашем жилище, нужно подготовить дом к празднику.

Какие цвета любит Дракон 2024 — украшаем интерьер

Эзотерики предлагают обратить внимание на следующие факторы. По восточному учению фэншуй, это цвета пяти элементов:

дерево;

огонь;

земля;

металл;

вода.

Используйте счастливые цвета — изумрудно-зеленый (дерево), золотисто-желтый (земля), и насыщенный красный (огонь). Эти цвета, согласно восточным традициям, усилят влияние символа года в вашем домашнем декоре.

Ключевым фактором будет обеспечить баланс — хотя нужно использовать счастливые цвета, важно не перегружать ими свое пространство. Это могут быть декоративные элементы, мебель или даже цвет стен.

Что должно быть в доме для привлечения денег в год Дракона

Как можно использовать счастливые цвета в разных комнатах вашего дома:

гостиная — добавьте декоративные подушки, произведения искусства или коврики в вышеуказанных цветах;

кухня — посуда или сопутствующие предметы наполнят помещение энергией достатка и обновления;

спальня — покрывала или шторы в нужном оттенке могут способствовать гармонии в отношениях;

домашний кабинет или офис — добавьте счастливые цвета с помощью настольных аксессуаров, настенного искусства;

ванная комната — полотенца или шторы для душа этих цветов могут создать атмосферу, способствующую расслаблению и хорошему самочувствию.

Ранее "Телеграф" писал, какие ритуалы для привлечения денег нужно выполнить, чтобы Дракон одарил вам своей благосклонностью. Как привлечь богатство по фэншуй в год Дракона, узнайте из нашего материала.