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Украшаем дом на счастье в год Дракона: какие цвета и предметы интерьера принесут процветание

Автор
Юлия Тараненко Юлия Тараненко
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Год Дракона 2024 важно встретить правильно
Год Дракона 2024 важно встретить правильно. Фото Freepik

Рассказываем, какой домашний декор вызовет благосклонность символа года

Создание гармоничной домашней среды имеет значение для привлечения позитивной энергии и процветания в год Зеленого Деревянного Дракона. Об этом говорят восточные эзотерики.

Как сообщает портал chinesezodiac, фэншуй определяет пять главных элементов в год Дракона. Чтобы сконцентрировать положительную энергию символа года в вашем жилище, нужно подготовить дом к празднику.

Какие цвета любит Дракон 2024 — украшаем интерьер

Эзотерики предлагают обратить внимание на следующие факторы. По восточному учению фэншуй, это цвета пяти элементов:

  • дерево;
  • огонь;
  • земля;
  • металл;
  • вода.

Используйте счастливые цвета — изумрудно-зеленый (дерево), золотисто-желтый (земля), и насыщенный красный (огонь). Эти цвета, согласно восточным традициям, усилят влияние символа года в вашем домашнем декоре.

Ключевым фактором будет обеспечить баланс — хотя нужно использовать счастливые цвета, важно не перегружать ими свое пространство. Это могут быть декоративные элементы, мебель или даже цвет стен.

Что должно быть в доме для привлечения денег в год Дракона

Как можно использовать счастливые цвета в разных комнатах вашего дома:

  • гостиная — добавьте декоративные подушки, произведения искусства или коврики в вышеуказанных цветах;
  • кухня — посуда или сопутствующие предметы наполнят помещение энергией достатка и обновления;
  • спальня — покрывала или шторы в нужном оттенке могут способствовать гармонии в отношениях;
  • домашний кабинет или офис — добавьте счастливые цвета с помощью настольных аксессуаров, настенного искусства;
  • ванная комната — полотенца или шторы для душа этих цветов могут создать атмосферу, способствующую расслаблению и хорошему самочувствию.

Ранее "Телеграф" писал, какие ритуалы для привлечения денег нужно выполнить, чтобы Дракон одарил вам своей благосклонностью. Как привлечь богатство по фэншуй в год Дракона, узнайте из нашего материала.

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