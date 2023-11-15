"Вологі мрії" путіна не здійсняться: мольфар передрік росії провал
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Зазомбоване населення рф значно скоротиться
Росіяни тікатимуть не лише з окупованого Криму, а й із самої країни-агресорки росії. За астропрогнозом українського мольфара Макса Гордєєва, населення рф стрімко скорочуватиметься, а не збільшуватиметься, як цього хоче володимир путін.
Про це екстрасенс розповів в ефірі програми "Ранок у великому місті". "Багато людей будуть відхрещуватися від того, що вони росіяни, і намагатимуться якнайшвидше змінити своє громадянство. Те, що там путін собі хоче, його рік-два — і вже не буде. росія впаде", — каже Гордєєв.
За словами ясновидця, для росіян випали дуже погані карти. А могилу найкривавішого диктатора не зможуть знайти. Про це раніше розповів відомий астролог Влад Росс.
Також раніше він передбачив розпад країни-агресорки, а також смерть президента росії володимира путіна.
"Телеграф" писав, що український астролог Альбіна Пономаренко побачила двійників і навіть трійників президента росії володимира путіна. За її словами, справжнього глави кремля вже давно немає в живих.