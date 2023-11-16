Не давайте в борг увечері і не сидіть на столі: що категорично не можна робити, щоб не збідніти

Це робити категорично заборонено

Наші пращури вірили, що ті чи інші дії можуть залучати або відлякувати гроші з дому. З давніх-давен до нашого часу дійшли народні прикмети та забобони про те, що заборонено робити, щоб не збідніти. Раніше ми вже розповідали, що робити з дріб'язком, щоб залучити великі гроші, а сьогодні ділимося народними прикметами про заборони, пов’язані з грошима.

Що категорично заборонено робити, щоб не втратити гроші

Не можна залишати у будинку порожні ємності, щоб вони не притягували порожнечу.

Не можна змахувати крихти зі столу голою рукою, це до злиднів.

Не можна сидіти на столі, це до непередбачених витрат.

Заборонено залишати сумку на підлозі, гроші йтиме з дому.

Категорично заборонено рахувати гроші вночі, це відлякує гроші.

Не можна обговорювати доходи інших людей, щоби не втратити свої гроші.

Не можна, щоб гаманець був порожнім, покладіть у нього хоча б дрібну купюру чи монету, щоби притягувати енергію грошей.

Категорично заборонено позичати після заходу сонця, щоб гроші не йшли від вас.

Не можна виносити сміття з дому ввечері, щоб гроші не проходили повз ваш будинок.

Раніше "Телеграф" розповідав про прикмети та забобони, що категорично не можна робити з грошима. Дотримуйтесь цих прикмет і гроші завжди будуть із вами.