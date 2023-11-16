Не давайте в борг увечері і не сидіть на столі: що категорично не можна робити, щоб не збідніти
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Це робити категорично заборонено
Наші пращури вірили, що ті чи інші дії можуть залучати або відлякувати гроші з дому. З давніх-давен до нашого часу дійшли народні прикмети та забобони про те, що заборонено робити, щоб не збідніти. Раніше ми вже розповідали, що робити з дріб'язком, щоб залучити великі гроші, а сьогодні ділимося народними прикметами про заборони, пов’язані з грошима.
Що категорично заборонено робити, щоб не втратити гроші
- Не можна залишати у будинку порожні ємності, щоб вони не притягували порожнечу.
- Не можна змахувати крихти зі столу голою рукою, це до злиднів.
- Не можна сидіти на столі, це до непередбачених витрат.
- Заборонено залишати сумку на підлозі, гроші йтиме з дому.
- Категорично заборонено рахувати гроші вночі, це відлякує гроші.
- Не можна обговорювати доходи інших людей, щоби не втратити свої гроші.
- Не можна, щоб гаманець був порожнім, покладіть у нього хоча б дрібну купюру чи монету, щоби притягувати енергію грошей.
- Категорично заборонено позичати після заходу сонця, щоб гроші не йшли від вас.
- Не можна виносити сміття з дому ввечері, щоб гроші не проходили повз ваш будинок.
Раніше "Телеграф" розповідав про прикмети та забобони, що категорично не можна робити з грошима. Дотримуйтесь цих прикмет і гроші завжди будуть із вами.