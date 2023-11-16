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Не давайте в борг увечері і не сидіть на столі: що категорично не можна робити, щоб не збідніти

Автор
Галина Струс Галина Струс
Дата публікації
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Автор
Гроші завжди будуть з вами, якщо не порушуватимуть прикмети Новина оновлена 16 листопада 2023, 13:42
Гроші завжди будуть з вами, якщо не порушуватимуть прикмети. Фото Freepik

Це робити категорично заборонено

Наші пращури вірили, що ті чи інші дії можуть залучати або відлякувати гроші з дому. З давніх-давен до нашого часу дійшли народні прикмети та забобони про те, що заборонено робити, щоб не збідніти. Раніше ми вже розповідали, що робити з дріб'язком, щоб залучити великі гроші, а сьогодні ділимося народними прикметами про заборони, пов’язані з грошима.

Що категорично заборонено робити, щоб не втратити гроші

  • Не можна залишати у будинку порожні ємності, щоб вони не притягували порожнечу.
  • Не можна змахувати крихти зі столу голою рукою, це до злиднів.
  • Не можна сидіти на столі, це до непередбачених витрат.
  • Заборонено залишати сумку на підлозі, гроші йтиме з дому.
  • Категорично заборонено рахувати гроші вночі, це відлякує гроші.
  • Не можна обговорювати доходи інших людей, щоби не втратити свої гроші.
  • Не можна, щоб гаманець був порожнім, покладіть у нього хоча б дрібну купюру чи монету, щоби притягувати енергію грошей.
  • Категорично заборонено позичати після заходу сонця, щоб гроші не йшли від вас.
  • Не можна виносити сміття з дому ввечері, щоб гроші не проходили повз ваш будинок.

Раніше "Телеграф" розповідав про прикмети та забобони, що категорично не можна робити з грошима. Дотримуйтесь цих прикмет і гроші завжди будуть із вами.

Теги:
#Народні прикмети #прикмети про гроші