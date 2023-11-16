Просто покладіть це в гаманець і багатство буде переслідувати вас по п’ятах

Однак ви повинні правильно розмістити цей предмет

На які тільки хитрощі не пускаються люди, щоб здобути багатство та гроші. Багато хто навіть намагається правильно організувати робоче місце по феншуй, щоб залучити удачу на роботі.

Сьогодні ми розповімо вам про один дієвий спосіб, який дійшов до нас від наших предків. Спробуйте — може, це той самий оберіг, який розгорне фортуну у ваш бік!

Як залучити гроші за допомогою гаманця – робоча прикмета

Щоб зрозуміти, звідки виник цей ритуал, звернемося до давніх джерел. Всі чули про єгипетські піраміди, одна з яких — піраміда Хеопса — входить у Сім чудес світу. Це список найвідоміших на весь світ архітектурних споруд.

Чому ж люди схилялися перед цими грандіозними будовами? Піраміда як символ єгипетської культури відома з часів до нашої ери. Як гробниця фараона, ця споруда втілювала:

безмежну владу;

незліченне багатство;

вічне життя.

До того ж піраміда в культурних віруваннях різних народів символізувала тристоронню гармонію в основоположних сферах життя кожної живої істоти. Це сила, довговічність та добробут.

Тому, щоб зосередити на вашому гаманці енергетичну силу століть та залучити до нього потужні фінансові потоки, до нього потрібно покласти купюру номіналом 1 долар. Чому саме доларову банкноту — тому, що саме на ній зображена піраміда.

Скласти купюру потрібно рівностороннім трикутником. А розмістити амулет слід у відділенні на блискавці або кнопці в куті гаманця чи портмоне, щоб дві сторони трикутника збігалися з боковою стороною та основою вашого аксесуара.

Раніше ми розповідали, у які прикмети на гроші вірять люди у всіх країнах світу. Дізнайтеся з наступної статті, як залучити удачу та гроші різними способами.