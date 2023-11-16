Просто положите это в кошелек и богатство будет преследовать вас по пятам

Но вы должны правильно расположить этот предмет

На какие только ухищрения не пускаются люди, чтобы получить богатство и деньги. Многие даже стараются правильно организовать рабочее место по фэншуй, чтобы привлечь удачу на работе.

Сегодня мы расскажем вам об одном действенном способе, который дошел до нас от наших предков. Попробуйте, может это тот самый оберег, который развернет фортуну в вашу сторону!

Как привлечь деньги с помощью кошелька — рабочая примета

Чтобы понять, откуда возник этот ритуал, обратимся к древним истокам. Все слышали о египетских пирамидах, одна из которых — пирамида Хеопса — входит в Семь чудес света. Это список из самых знаменитых на весь мир архитектурных сооружений.

Почему же люди преклонялись перед этими грандиозными строениями? Пирамида как символ египетской культуры известна со времен до нашей эры. Как гробница фараона, это сооружение олицетворяло:

безграничную власть;

несметное богатство;

вечную жизнь.

Более того, пирамида в культурных верованиях различных народов символизировала трехстороннюю гармонию в основополагающих сферах жизни каждого живого существа. Это сила, долговечность и благополучие.

Поэтому, чтобы сосредоточить на вашем кошельке энергетическую силу веков и привлечь к нему мощные финансовые потоки, в него нужно положить купюру номиналом 1 доллар. Почему именно долларовую банкноту — потому, что именно на ней изображена пирамида.

Сложить купюру нужно равносторонним треугольником. А разместить амулет следует в отделении на молнии или кнопке в угол кошелька или портмоне, чтобы две стороны треугольника совпадали с боковой стороной и основанием вашего аксессуара.

Ранее мы рассказывали, в какие приметы на деньги верят люди во всех странах мира. Узнайте из следующей статьи, как привлечь удачу и деньги разными способами.