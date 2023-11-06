Що не можна зберігати в гаманці, щоб не збідніти: три головні заборони

Згідно з народними прикметами, старі та пошарпані паперові гроші можуть залучити злидні у ваше життя

Гаманець — це місце, де ми зберігаємо гроші та цінні речі. Однак, існують народні прикмети, які говорять про те, що деякі предмети або амулети не варто зберігати в гаманці, щоб не залучити фінансову невдачу чи необґрунтовану надмірність.

Ножиці та ножі

Однією з найпоширеніших прикмет є знайомство між гаманцем і ножицями, ножами або гострими предметами. Згідно з повір’ями, такий зв’язок може призвести до втрати грошей та фінансових проблем. Тому не рекомендується зберігати ножиці, ножі чи інші гострі предмети у гаманці.

Упаковки від цигарок

Наступним "неприйнятним" предметом для зберігання в гаманці вважається порожнє паперове пакування від цигарок. Відповідно до повір’їв, це може призвести до того, що ваші гроші будуть "йти димом". Натомість рекомендується тримати в гаманці тільки те, що може принести добробут.

Старі купюри

Також не рекомендується зберігати в гаманці старі та зношені купюри. Згідно з народними прикметами, старі та пошарпані паперові гроші можуть залучити злидні у ваше життя.

Нагадаємо, що коли ви вичистили свій гаманець, не забудьте покласти туди талісмани, які притягують гроші. Ефективним магнітом для грошей вважається однодоларова купюра.