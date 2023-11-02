Народні прикмети про гроші: як закликати багатство у своє життя

Що допоможе вам розбагатіти

Наші пращури вірили в прикмети, які можуть закликати в життя багатство та достаток. А також були вірування, які навпаки відважували гроші з дому. "Телеграф" вже розповідав про прикмети, про що можуть попередити павуки в домі, а сьогодні ділимося народними прикметами про гроші та багатство, які допоможуть закликати достаток у вашу оселю.

Народні прикмети про гроші

Не можна носити в гаманці багато дрібних монет та купюр. Щотижня в неділю діставайте дріб'язок з гаманця і роздайте бідним або витратьте, інакше все життя матимете тільки дріб'язок.

Не можна давати гроші в борг у понеділок — інакше весь тиждень тільки віддаватимете і витрачатимете.

Борги краще повертати вранці, тоді гроші повертатимуться до вас. Купюри краще скласти вдвічі, і тоді передавати тому, кому винні.

Щоб не порушувати енергетику грошей, не розмінюйте їх. Також не варто міняти купюри на монети – поганий знак.

Не можна залишати на столі в будинку порожні пляшки – розоритеся. Також не можна сидіти на столі – це до бідності.

Щоб водилися гроші, їх треба тримати в порядку — складайте купюри від великих номіналів знизу до дрібних нагору і завжди лицьовою частиною до себе.

Привчіть себе не класти гроші просто на стіл — це до втрат коштів.

Якщо за тиждень тричі зустріли одну й ту саму людину — вам пощастить з грошима.

Не можна піднімати монети на вулиці — вони приносять у життя бідність, краще оминайте.

Раніше "Телеграф" розповідав про народні прикмети, чому не можна дивитися в розбите дзеркало. Наші пращури вірили, що це може роздробити душу.