Їх не можна носити в кишені: стануть причиною бід і невдач

Такі предмети несуть у собі лише негатив

Кожен із нас використовує свої кишені в одязі для зберігання різноманітних предметів. Але не все так просто, як здається на перший погляд.

Існують речі, які безумовно не рекомендується носити в кишенях, оскільки вони можуть призвести до негативних подій та невдач у житті. Про це пише ukr.media.

Гострі предмети

Не рекомендується носити гострі предмети, такі як ножі або шпильки, в кишені. Це асоціюється з можливими конфліктами та загрозами для життя людини.

Брудні предмети

Це може призвести до невдач та негативних подій. Ці предмети можуть нести лише негатив, тому важливо уникати їх носіння.

Розбиті предмети

Розбитий годинник, зламані прилади або дзеркала розглядаються як символи біди та невдач, тому носіння таких предметів у кишені може бути пов’язане з можливими руйнуваннями та конфліктами.

Зображення бідних людей

Відповідно до забобонів, носіння зображень або фотографій бідних людей у кишені може призвести до фінансових труднощів та інших проблем.

Гроші

Гроші надають перевагу порядку та обліку. Якщо носити їх у кишені без належної поваги, це може призвести до втрати удачі та заощаджень. Тому важливо проявляти до грошей шанобливе ставлення, щоб вони могли множитися.

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