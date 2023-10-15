Их нельзя носить в кармане: станут причиной бед и неудач

Такие предметы несут в себе только негатив

Каждый из нас применяет свои карманы в одежде для хранения разнообразных предметов. Но не все так просто, как может показаться на первый взгляд.

Существуют вещи, которые определенно не рекомендуется носить в карманах, так как они могут привести к негативным событиям и неудачам в жизни. Об этом пишет ukr.media.

Острые предметы

Не рекомендуется носить острые предметы, такие как ножи или заколки, в кармане. Это ассоциировано с возможными конфликтами и угрозами для жизни человека.

Грязные предметы

Это может привести к неудачам и негативным событиям. Эти предметы могут нести в себе только негатив, поэтому важно избегать их ношения.

Разбитые предметы

Разбитые часы, сломанные приборы или зеркала рассматриваются как символы беды и неудач, поэтому ношение таких предметов в кармане может быть связано с возможными разрушениями и конфликтами.

Изображение бедных людей

Согласно суевериям, ношение изображений или фотографий бедных людей в кармане может привести к финансовым трудностям и другим проблемам.

Деньги

Деньги предпочитают порядок и учет. Если носить их в кармане без должного уважения, это может привести к утрате удачи и сбережений. Поэтому важно проявлять к деньгам уважительное отношение, чтобы они могли умножаться.

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