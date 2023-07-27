Ніколи не залишайте брудний посуд на ніч: чому варто прислухатися до прикмет
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Це не просто погана звичка або ознака неохайності
З посудом пов’язано безліч прикмет, і згідно з однією з них, брудні ложки, виделки та інше кухонне приладдя вкрай не рекомендується залишати на ніч у раковині. Езотерики кажуть, що це притягує до будинку негативну енергетику.
У матеріалі Pererojdenie.info розказано, звідки з’явилася така прикмета і чому до неї варто прислухатися, якщо не хочете закликати у своє життя неприємності та зайвий клопіт.
Чому не можна залишати на ніч брудний посуд
Експерти кажуть, що у слов’янському фольклорі посуд завжди означав чистоту і затишок, а ось звичка залишати її брудною на ніч вважалася поганим тоном і могла призвести до появи на кухні гризунів та комах, а вони, у свою чергу, є рознощиками інфекційних захворювань. .
У народі вважалося, що брудна посуд — знак негативної енергії та сутностей, вони можуть сприяти появі конфліктів у сім’ї, фінансових труднощів чи тяжкої хвороби.
Якщо посуд у раковині на ніч залишає жінка, то, згідно з прикметами, у неї буде зла і буркотлива свекруха, а через це в сім’ї будуть постійні сварки з чоловіком;
- Незаміжнім дівчатам, які хочуть одружитися, категорично не рекомендується залишати в раковині брудні каструлі, інакше їм зустрінеться чоловік, який любить випити та застосовує рукоприкладство;
- Ще ця звичка може означати зради та обман;
Якщо посуд залишає чоловік, то у нього буде злопам’ятна і запальна дружина, яка випробовуватиме на міцність його нерви;
- Немиті ножі можуть стати провісником проблем на роботі або вказувати на втрату грошей;
- Брудна чашка може говорити про сварку з друзями.
"Телеграф" писав раніше, що не можна робити із ополоником. Езотерики розповіли, яких прикмет слід дотримуватись.