Погана прикмета: чому в жодному разі не можна залишати вночі ніж на столі

Ніж — один із наймагічніших столових приладів

Такий кухонний предмет як ніж, яким ми користуємося щодня, зібрав навколо себе безліч прикмет та повір’їв, зокрема через те, що здавна асоціюється з небезпекою. Багато хто вірить у те, що ніж у жодному разі не можна залишати на ніч на столі, тому що можна залучити в життя неприємності та проблеми.

У матеріалі Otyrar розказано, з чим пов’язані ці прикмети та чому до них бажано прислухатися. Існує кілька різних трактувань, які дійшли до наших днів.

Чому не можна залишати ножа на столі на ніч

Езотерики кажуть, що речі, залишені на ніч не на своїх місцях, у тому числі й столовий прилад, може роздратувати домовика, а він, у свою чергу, нашле на родину негаразди та неприємності.

Ще, згідно з народною прикметою, залишений на столі кухонний ніж може спровокувати конфліктну ситуацію між домочадцями, наприклад, може стати провісником сварки між господарями.

Деякі також вважають, що цей столовий прилад не потрібно залишати на столі, щоб не викликати тяжких хвороб, які потребують хірургічного втручання.

Також існує думка, що кинутий на ніч ніж може стати причиною безсоння або жахів уві сні. Отже, якщо хочете цього уникнути, дивіться, щоб кухонне приладдя завжди було у спеціально відведених для них місцях.

Ще в народі вважається, що ніж, який впав на підлогу, може віщувати швидкий візит якогось чоловіка в гості (ложки з виделками падають до візиту жінок). Але зверніть увагу, як саме впав прилад. Якщо вниз ручкою, то гість прийде з гарними новинами, якщо впав лезом на господаря — чоловік прийде не з добром, можливо, з проханням. Якщо ж лезом у протилежний господар бік — може прийди обманщик.

"Телеграф" писав раніше, чому не можна пити чай із ложкою в чашці. Езотерики рекомендують прислухатися до цих порад, щоб запобігти неприємностям.