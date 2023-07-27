Никогда не оставляйте грязную посуду на ночь: почему стоит прислушаться к приметам

Это не просто плохая привычка или признак неряшливости

С посудой связано множество примет, и согласно одной из них, грязные ложки, вилки и другие кухонные принадлежности крайне не рекомендуется оставлять на ночь в раковине. Эзотерики говорят, что это притягивает в дом негативную энергетику.

В материале Pererojdenie.info рассказано, откуда появилась такая примета и почему к ней стоит прислушаться, если не хотите призвать в свою жизнь неприятности и лишние хлопоты.

Почему нельзя оставлять на ночь грязную посуду

Эксперты говорят, что в славянском фольклоре посуда всегда означала чистоту, уют и домашний очаг, а вот привычка оставлять ее грязной на ночь считалась дурным тоном и могла привести к появлению на кухне грызунов и насекомых, а они, в свою очередь, являются разносчиками инфекционных заболеваний.

В народе считалось, что грязная посуда — знак негативной энергии и сущностей, они могут способствовать появлению конфликтов в семье, финансовых трудностей или тяжелой болезни.

Если посуду в раковине на ночь оставляет женщина, то, согласно приметам, у нее будет злая и ворчливая свекровь, а из-за этого в семье будут постоянные ссоры с мужем;

Незамужним девушкам, которые хотят вступить в брак, категорически не рекомендуется оставлять в раковине грязные кастрюли, иначе им встретиться мужчина, любящий выпить и применяющий рукоприкладство;

Еще эта привычка может сулить измены и предательства;

Если посуду оставляет мужчина, то у него будет злопамятная и вспыльчивая жена, которая будет испытывать на прочность его нервы;

Немытые ножи могут стать предвестником проблем на работе или указывать на потерю денег;

Грязная чашка может говорить о ссоре с друзьями.

"Телеграф" писал ранее, что нельзя делать с половником. Эзотерики рассказали, каких примет следует придерживаться.