Пройдіть простий тест і дізнайтеся, що ховається у вашій підсвідомості

Подивіться на картинки та виберіть ту, яка сподобалася вам найбільше

Вперше про підсвідомий світ розповів відомий психолог Зигмунд Фрейд. У його роботах описано і "залаштунки" нашої особистості, про яку ми часом і не підозрюємо. Однак ця частина нас може непомітно керувати нашим життям.

Сьогодні пропонуємо вам подивитися вглиб себе та дізнатися, що ж ховається у вашій підсвідомості. Уважно подивіться на картинки, представлені нижче, і виберіть ту, яка найбільше притягує.

Подивіться на картинку та виберіть ту, яка сподобалася вам найбільше:

Результати тесту:

МАСКА 1

Ви постанете перед усіма порядною і стриманою людиною. Ви звикли бути парним і не скаржитися навколишніх на дріб’язкові нещастя. Навколишні дивуються з того, як вам вдається тримати таку високу планку настільки довгий час!

Однак у глибині душі ви частенько замислюєтеся про те, щоб все кинути… Може ви й не розглядаєте такий варіант серйозно, проте часом на вас накочують думки залишити все почате. Ви відповідальна людина і іноді вантаж на ваших плечах стає занадто важким, але ви продовжуєте його тягнути поодинці... Варто вам трохи відпочити, як ці думки проходять і ви знову беретеся на непосильну для себе працю. Щоб ваше настроювання не змінювалося так різко, радимо вам подумати про поліпшення своїх умов праці. Поміркуйте над тим, кому можна делегувати частину обов’язків або яку роботу можна зовсім не виконувати!

МАСКА 2

Навколишні звикли у вас бачити мовчазну задумливу людину, яка зазвичай ніяк не проявляє себе в компанії. Деколи вам самому здається, що ви невидимий і можете спостерігати за людьми, які й не підозрюють, що ви поряд!

Однак у глибині душі вам іноді буває самотньо… Не від бажання відгородитися ви тримаєтеся осторонь, а від неможливості знайти рівного собі співрозмовника, який міг би підтримати з вами цікаву розмову! Вам не завжди приємно перебувати на узбіччі компанії, але бути в центрі її теж не варіант. Рекомендуємо вам ретельно переглянути своє оточення та замислитися над тим, чи влаштовує воно вас насправді? Добре було б знайти тих друзів, з якими ви могли б повністю розкритися і відчувати себе розслаблено, а також знаходитися завжди в "движусі".

МАСКА 3

Ви скромна і добра людина, яка ніколи не відмовить у допомозі нужденним. Навколишні звикли, що до вас можна завжди звернутися за порадою і дуже цінують вас за це, але хтось, звичайно, користується цим… Ви звикли безоплатно допомагати людям, адже щось, що у них не виходить, як вам здається, дається вам легко. Ви не звикли брати плату за щось, що само собою зрозуміле. Однак у глибині душі ви відчуваєте, що марнуєте свої сили даремно…

Багато хто просто підсів на вас і перестав прикладати хоч якісь зусилля, знаючи, що ви завжди їм доступні. Ви відчуваєте потребу або відмовити у допомозі, або взяти оплату за неї, щоб спілкування було більш-менш рівноцінним. Рекомендуємо вам не відганяти такі думки. Пам’ятайте, що будь-яка ваша праця повинна бути винагороджена і приносити вам задоволення. Якщо вважаєте за потрібне відмовити або взяти плату, то не соромтеся вчинити саме так!

Раніше "Телеграф" ділився не менш цікавим психологічним тестом, який може розповісти про ваші страхи. Все, що вам потрібно буде зробити, це подивитися на картинку.