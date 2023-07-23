Крах планів та раптова сварка: чому не можна пити чай із ложкою у чашці

Цей столовий прилад вважається "магічним"

На кухні є безліч посуду, який має певне значення і має особливу енергетику, тому з ним пов’язано безліч прикмет і забобонів. Наші пращури, зокрема вірили в те, що не можна пити чай чи інший напій з ложкою в чашці, тому що це не обіцяє нічого доброго, а навпаки, прикличе проблеми.

У матеріалі Sovkusom розказано, чому слід прислухатися до цих прикмет і на які ситуації вони поширюються. Виявляється, багато залежить від того, хто саме і де залишив ложку.

Чому не можна залишати ложку у чашці

Езотерики кажуть, що ложка вважається "магічним" столовим приладом і до неї була підвищена увага, адже вилкою та іншими приладами в народі користувалися набагато менше.

Якщо її в чашці залишає дівчина, то це виклике розлад у її особисте життя, є ймовірність сварки з коханою людиною;

Якщо ж ложку залишив чоловік, тоді йому може зустрітись сильний суперник, який може його здолати у справах, можливо, в роботі;

Якщо ложку залишили у чашці за домашнім чаюванням – будуть фінансові труднощі;

Якщо залишили прилад у гостях — до втрати допомоги та краху планів.

Більше того, згідно з повір’ями, через ложку в тіло людини може "пробратися" зла сила, яка вплине на її життя, зокрема, викличе проблеми зі здоров’ям, в особистих справах і зашкодить фінансовому становищу.

А от, якщо в чашці у незаміжньої дівчини чи юного хлопця випадково виявилося дві ложки, тоді це обіцяє гарні новини, зустріч людини для стосунків чи швидке весілля.

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