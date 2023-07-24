Плохая примета: почему ни в коем случае нельзя оставлять ночью нож на столе

Нож — один из самых магических столовых приборов

Такой кухонный предмет как нож, которым мы пользуемся каждый день, собрал вокруг себя множество примет и поверий, в частности из-за того, что издавна ассоциируется с опасностью. Многие верят в то, что нож ни в коем случае нельзя оставлять на ночь на столе, потому что можно привлечь в жизнь неприятности и проблемы.

В материале Otyrar рассказано, с чем связаны эти приметы и почему к ним желательно прислушиваться. Существует несколько разных трактовок, которые дошли до наших дней.

Почему нельзя оставлять нож на столе на ночь

Эзотерики говорят, что вещи, оставленные на ночь не на своих местах, в том числе и столовый прибор, может разозлить домового, а он, в свою очередь, нашлет на семью невзгоды и неприятности.

Еще, согласно народной примете, оставленный на столе кухонный нож может спровоцировать конфликтную ситуацию между домочадцами, например, может стать предвестником ссоры между хозяевами.

Некоторые также полагают, что этот столовый прибор не нужно оставлять на столе, чтобы не вызвать тяжелые болезни, требующие хирургического вмешательства.

Также бытует мнение, что брошенный на ночь нож может стать причиной бессонницы или кошмаров во сне. Так что, если хотите этого избежать, смотрите, чтобы кухонные принадлежности всегда были в специально отведенных для них местах.

Еще в народе считается, что упавший на пол нож может предвещать скорый визит какого-то мужчины в гости (ложки с вилками падают к визиту женщин). Но обратите внимание на то, как именно упал прибор. Если вниз ручкой, значит, гость придет с хорошими новостями, если упал лезвием на хозяина — мужчина придет не с добром, возможно, с просьбой. Если же лезвием в противоположную хозяину сторону — может приди обманщик.

"Телеграф" писал ранее, почему нельзя пить чай с ложкой в чашке. Эзотерики рекомендуют прислушаться к этим советам, чтобы предотвратить неприятности.