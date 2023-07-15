Часто бувають нещасливими: жіночі імена, які притягують неприємності

Власниці цих імен притягують нещастя

Поки одні жінки притягують магнітом чоловіків, успіх і гроші, інші є відмінною "приманкою" для неприємностей. На жаль, але не всі імена мають позитивну силу, таємниця деяких криється в невдачах.

Іменологи називають два жіночих імені, не приносять своїм володаркам щастя. Це Аріни та Валентини.

Аріна

Начебто все при Арінах: і розум, працьовитість, доброта і ще безліч позитивних рис. Однак одна якість перекреслює всі ці "плюси". Головний мінус усіх Арін — це неймовірні ревнощі, яка часто стає причиною сварок. Аріни швидко втрачають контроль над собою, через що можуть наробити різних необдуманих вчинків.

Валентина

Власниці гарного імені Валентина мають дуже м’який характер. Вони суцільна доброта та чуйність, але ці гарними якостями Валь часто користуються недоброзичливці. Користуючись довірливістю Валентини, багато не зовсім хороших людей, навіть не дякують їм за допомогу, і зовсім не поспішають відповідати взаємністю.

Раніше ми розповідали, які імена носять зовсім нещирі жінки. Довіряти їм не варто, бо таких лицемірок ще світ не бачив.

Матеріал має суто розважальний характер. Пам’ятайте, що незалежно від імені, людина сама будує свою долю!