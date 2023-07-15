Часто бывают несчастливыми: женские имена, которые притягивают неприятности

Обладательницы этих имен притягивают несчастье

Пока одни женщины притягивают магнитом мужчин, успех и деньги, другие — являются отличной "приманкой" для неприятностей. Увы, но не все имена обладают положительной силой, тайна некоторых кроется в неудачах.

Именологи называют два женских имени, не приносят своим обладательницам счастья. Это Арины и Валентины.

Арина

Вроде как все при Аринах: и ум, трудолюбие, доброта и еще множество положительных черт. Однако одно качество перечеркивает все эти "плюсы". Главный минус всех Арин — это невероятная ревность, которая часто становится причиной ссор. Арины быстро теряют контроль над собой, из-за чего могут натворить разных необдуманных поступков.

Валентина

Владелицы красивого имени Валентина имеют очень мягкий характер. Они сплошная доброта и отзывчивость, но эти хорошими качествами Валь часто пользуются недоброжелатели. Пользуясь доверчивостью Валентины, многие, не совсем хорошие люди, даже не благодарят их за помощь, и совсем не спешат отвечать взаимностью.

Раньше мы рассказывали, какие имена носят совершенно неискренние женщины. Доверять им не стоит, потому что таких лицемерок еще мир не видел.

Материал носит сугубо развлекательный характер. Помните, что независимо от имени, человек сам строит свою судьбу!!!