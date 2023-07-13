Найщасливіші імена: як назвати дитину, щоб її життя було успішним

Ці імена допомагають досягати великих успіхів у житті

Вибір імені для майбутньої дитини, і неважливо хлопчик це чи дівчинка, це дуже відповідальне завдання для батьків. Все тому, що разом з ім’ям вони дають своєму малюкові набір певних якостей та характеристик. І звичайно ж хочеться дати своєму синові чи дочці найкраще ім’я.

Іменологи виділили кілька імен, які наділяють дитину правильною енергетикою і здатні принести їм багато щастя та удачі у житті. Таємниця імен Ганна, Анастасія, Олександр та Михайло — далі.

Анна

Ані дуже товариські та щирі дівчинки. Нерозбещені, не прагнуть бути лідерами в компанії, але завжди перебувають у центрі уваги. Легко йдуть на контакт, можуть порозумітися практично з кожним. З віком стають більш цілеспрямованими та завзятими. Дуже розумні, освічені та комунікабельні, мають прекрасне красномовство.

Анастасія

Настя дуже щира, чуйна та добра. Працьовита, любить фантазувати. У будь-якій ситуації залишається щирою та доброзичливою. Прагне завжди і в усьому бути першою та кращою. Хороша помічниця у домашніх справах: вона добре готує, підтримує в будинку лад. Ці вміння дуже знадобляться їй у майбутньому.

Олександр

Саші дуже вперті хлопчики в дитинстві, проте з віком ця риса перетворюється на завзятість, працьовитість та цілеспрямованість. Усі ці якості допомагають йому досягати неймовірних успіхів. Рішучі та наполегливі, не бояться труднощів. Ще з дитинства починають виявляти непогані задатки лідера. З ними легко, приємно та комфортно працювати.

Михайло

Миші ростуть слухняними, тихими та працьовитими дітьми, і стають великою підтримкою для своїх рідних у дорослому житті. Вони виростають сильними чоловіками, які досягають серйозних успіхів у кар’єрі. Дисципліновані, стримані та дуже спокійні. Цілеспрямовані, тому завжди досягають бажаного результату.

Нагадаємо, ми розповідали, чи можна стригтися вагітним і купувати речі до народження дитини, які говорять народні прикмети. А також проводили опитування, у якому питали українців, які дивні імена вони зустрічали у своєму житті.