Самые счастливые имена: как назвать ребенка, чтобы его жизнь была успешна

Эти имена помогают достигать больших успехов в жизни

Выбор имени для будущего ребенка, и неважно мальчик это или девочка, — это очень ответственное задание для родителей. Все потому, что вместе с именем они дают своему малышу набор определенных качеств и характеристик. И конечно же хочется дать своему сыну или дочери самое лучшее имя.

Именологи выделили несколько имен, которые наделяют ребенка правильной энергетикой и способны принести им много счастья и удачи в жизни. Тайна имен Анна, Анастасия, Александр и Михаил — далее.

Анна

Ани очень общительные и искренние девочки. Неизбалованные, не стремятся быть лидерами в компании, но всегда находятся в центре внимания. Легко идут на контакт, могут поладить практически с каждым. С возрастом становятся более целеустремленными и упорными. Очень умные, образованные и коммуникабельные, обладают прекрасным красноречием.

Анастасия

Настя очень искренняя, отзывчивая и добрая. Трудолюбивая, любит фантазировать. В любой ситуации остается искренней и доброжелательной. Стремится всегда и во всем быть первой и лучшей. Хорошая помощница в домашних делах: она хорошо готовит, поддерживает в доме порядок. Эти умения очень пригодятся ей в будущем.

Александр

Саши очень упрямые мальчики в детстве, однако с возрастом эта черта превращается в упорство, трудолюбие и целеустремленность. Все эти качества помогают ему достигать невероятных успехов. Решительные и напористые, не боятся трудностей. Еще с детства начинают проявлять неплохие задатки лидера. С ними легко, приятно и комфортно работать.

Михаил

Миши растут послушными, тихими и трудолюбивыми детьми, и становятся большой поддержкой для своих родных во взрослой жизни. Они вырастают сильными мужчинами, которые достигают серьезных успехов в карьере. Дисциплинированные, сдержанные и очень спокойные. Целеустремленные, поэтому всегда добиваются желаемого результата.

Напомним, мы рассказывали, можно ли стричься беременным и покупать вещи до рождения ребенка, говорящие народные приметы. А также проводили опрос, в котором спрашивали украинцев, какие странные имена они встречали в своей жизни.