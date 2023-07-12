Залучать біду та негаразди: що не можна ставити на заставку телефону

Краще залишити свій вибір на краєвидах чи абстрактних картинках

Багато людей досить відповідально підходять до вибору заставки на свій телефон, адже це зображення з’являтиметься перед очима сотні разів на день, а отже має викликати позитивні емоції. І часто люди ставлять на шпалери власні фотографії чи знімки близьких людей.

Але експерти в матеріалі "РБК-Україна" розповіли, чому цього категорично не можна робити, якщо не хочете залучити неприємності до свого та життя інших людей.

Які картинки не можна ставити на заставку телефону

Власне фото

Не варто ставити на заставку телефону свої фотографії, особливо ті, де ви дивитеся прямо в об’єктив камери, адже так на вас недобрим і заздрісним людям буде простіше навести порчу та інші проблеми.

Фотографію з коханою людиною

Часто закохані пари ставлять на заставку спільні фотографії, але цього краще не робити з тієї ж причини. Є люди, які можуть заздрити вашому щастю та наврочити стосунки. Пам’ятайте, що щастя любить тишу, тому захистіть свого обранця та себе від зайвих очей. Те саме стосується фотографій дітей, у яких світла, але слабка енергетика і цим можуть скористатися злі люди.

Стихії та місця з негативним забарвленням

Експерти не рекомендують вибирати шпалери, на яких зображено шторм, блискавки, виверження вулкана та інші природні стихії, які несуть небезпеку, тому що їхня енергетика може негативно позначитися на вашому житті. Те саме стосується зображень зруйнованих будівель, замків або фортець.

Незрозумілі символи та гострі предмети

Відмовтеся від картинок, на яких є ножі, пістолети, хрести, незрозумілі монстри та символи, тому що вони можуть випромінювати негативну енергетику, яку ви щодня вбиратимете в себе. Особливо варто бути обережним із зображенням рун, тому що вони мають подвійні значення.

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